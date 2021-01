Coronavirus : une députée propose d’ouvrir les restaurants uniquement pour la Saint-Valentin

Angelo, un auditeur originaire de Jette, dans la Région de Bruxelles-Capitale, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis restaurateur et je crains qu’on nous pointe encore du doigt en disant que c’est de notre faute si les cas augmentent après la Saint-Valentin. Autant éviter cela. C’est inconcevable de rouvrir pour une seule journée. Il faudrait au moins 2 mois pour se faire une idée sur la transmission du virus dans les restaurants. De plus, lorsqu’on travaille avec des produits frais, il faut effectuer des commandes, acheter de la marchandise etc. Tout cela pour une soirée. Si la députée pense qu’on arrivera à couvrir les frais et les pertes grâce au 14 février, je lui conseille vivement de suivre des cours d’économie car elle est loin du compte."

Que va-t-on faire avec les produits restants ?

"Beaucoup de restaurateurs n’auront que 5 ou 6 clients sur la journée car les gens ont peur et je les comprends tout à fait. Je pense donc que ça ne sert à rien d’ouvrir. Même moralement, en voyant le nombre de clients, on va se sentir nul."