Coronavirus : que faire avec les écoles ?

Ce matin, on assiste à une bagarre d’experts dans la presse à propos de la situation dans les écoles. Plusieurs établissements ont décidé de fermer et de placer les élèves en quarantaine après la détection du variant britannique du coronavirus ces derniers jours, ce qui pousse certains experts à demander une action rapide, avec la fermeture de toutes les écoles. D’autres repoussent totalement cette idée en raison de l’impact psychologique sur les élèves, ils préfèrent l’action au cas par cas. Le Premier ministre a convoqué un comité de concertation spécial jeunesse ce jeudi à ce sujet.

Nous avons eu des appréhensions au début bien sûr, qu’ils prennent du retard par exemple. Mais tout se passe bien et nous sommes sereins. Je pense que chacun a sa vision des choses, qu’il faut respecter les différents points de vue. Il faudrait donc laisser le choix aux parents et aux enfants, qu’ils décident s’ils continuent les cours en présentiel ou à la maison."

Marie , une auditrice originaire de Ath , dans la province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que dans un premier temps, il faudrait fermer les écoles pour remettre à plat cette épidémie. Nous sommes des parents à risque et nous avons mis nos enfants en cours à domicile en attendant que la situation se règle. Finalement, nous n’avons plus eu la possibilité de les remettre en présentiel, mais ce n’est pas grave car ça se passe très bien à domicile.

Joan , à Verviers , pense qu’il faut laisser les écoles ouvertes pour le bien-être des enfants : "J’ai deux enfants en primaire. Lors du premier confinement, ils étaient infernaux à la maison. Retourner à l’école leur a offert la perspective de revoir les autres enfants, d’avoir une bulle sociale plus élargie. Le virus ne circule pas dans les écoles, je pense qu’il circule à cause de ce que nous adultes faisons de non-essentiel, comme aller dans les magasins. Selon moi, attraper le virus à l’école est un risque à prendre comme lorsqu’ils attrapent d’autres maladies comme la grippe."

Enfin, Gérard conclut le débat depuis Beaumont : "Cela fait quelques mois que je pense que l’école est un gros foyer de contamination. Je comprends que les pédiatres affirment que les enfants ont besoin d’y aller pour leur moral et leur santé mentale, mais quand on voit dans quel état sont les commerçants, je ne pense pas qu’on se soucie beaucoup des sentiments des gens.

Maintenant, les écoles sont quand même fermées presque 4 mois sur l’année, ce n’est pas un mois de plus qui va modifier l’instruction des enfants."

