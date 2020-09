Coronavirus: les mesures sanitaires sont-elles devenues invivables ? Vous les respectez encore ? 

Ces derniers jours, le nombre de contamination au coronavirus est en légère hausse, ce qui s’explique par les milliers de retours de vacances pour la rentrée selon le virologue Marc Van Ranst. Il ajoute que l’autre raison vient probablement d’une fatigue de la population d’appliquer les mesures imposées et qui en arrive à se relâcher de plus en plus.

"Personnellement, je ne trouve pas ça invivable"

Marie-Jeanne, une auditrice originaire de Chaumont-Gistoux, dans le Brabant wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Personnellement, je ne trouve pas ça invivable, je me protège moi et je protège les autres tout simplement. Vous savez, ça ne date pas d’aujourd’hui que certaines professions doivent porter un masque ! Et en Chine, il y a des années qu'ils portent le masque notamment à cause de la pollution. J'accepte toutes les règles sans rien dire car elles sont toutes nécessaires pour l'instant et on sait bien que ça ne va pas durer 10 ans... Et même si ça devait durer, il faut faire un choix et comme Emmanuel Macron l'a dit en début de crise, notre choix c'est vivre ou mourir!"

Il faut aller de l'avant, on finira bien par trouver un vaccin mais en attendant, il faut se protéger et surtout protéger les autres!

Marie-Jeanne pense qu'il faut arrêter de se plaindre pour si peu : "Certes, ça fait longtemps que ça dure mais nous sommes surtout égoïstes et peu civilisés ! Je n'ai qu'un fils, je le vois une fois/semaine, le samedi, il m'amène mes courses sur ma terrasse et ne rentre pas et on porte chacun notre masque. Alors ce n'est pas marrant, c'est sûr, je ne saute pas de joie mais il faut aller de l'avant car on sait qu'un jour, on finira bien par trouver un remède/un vaccin mais en attendant, il faut se protéger et surtout protéger les autres!"