Coronavirus : le couvre-feu, est-ce une idée à creuser ?

Depuis quelques jours, l’idée d’un couvre-feu en Wallonie est sur la table. Le projet, qui n’a pas encore été validé par le Ministère de l’Intérieur, prévoit d’établir un couvre-feu entre 1h et 6h du matin avec pour but principal d’empêcher l’organisation de rassemblements ou de fêtes clandestines. Aucune présence, sauf exception, ne serait autorisée sur la voie publique durant cette tranche horaire. Yves Van Laethem ajoute aujourd’hui dans La DH qu’il préfèrerait même que ce soit dès minuit. Le couvre-feu, c’est une idée à creuser ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Raoul "j'applique mes propres règles et pas le covid" - © Tous droits réservés

"C'est encore une grosse bêtise du gouvernement !" Raoul, un auditeur originaire de Herve, en province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C'est encore une grosse bêtise du gouvernement qui ne va servir à rien ! Est-ce que le virus agit différemment après 1h du matin ?! C'est vraiment n'importe quoi ! Je viens de voir une photo sur Facebook, prise dans le carré à Liège, on voit que c'est bondé de monde, je suis évidemment contre ça mais qu'ils fassent la fête jusque 23h ou minuit, ça ne changera rien !" Je l'ai toujours dit et le répète : je respecte les règles à ma manière ! Pour Raoul, chacun doit faire preuve de bon sens mais il a décidé de ne respecter que ses propres règles : "Je reviens d'un week-end en famille, nous étions dix donc normalement, je ne peux pas, je suis en tort... Mais je l'ai toujours dit et le répète : je respecte les règles à ma manière ! Je suis le premier à ne pas respecter les règles du gouvernement, à ne pas mettre mon masque à la buvette au foot quand je suis assis au comptoir et on est 30 à 50 à ne pas respecter la règle et pourtant, je n'ai pas encore eu - et je touche du bois - le Covid-19 pour autant ! Si ce couvre-feu entre en application, je ne le respecterai pas ! Si je veux faire un souper avec des amis, je ne vais pas commencer à les mettre dehors parce qu'on approche de 1h du matin ! C'est hors de question."

"C'est peut-être une idée à creuser..." Direction Linkebeek à présent, en province du Brabant flamand, où Christian ne partage pas cet avis : "C'est peut-être une idée à creuser mais je pense que la solution ne viendra pas d'un couvre-feu mais de la population elle-même... Le problème est que certaines personnes ne comprennent pas les règles tant qu'on ne s'attaque pas à leur portefeuille, j'ai l'impression qu'on a été trop gentil avec certains et que des amendes feraient peut-être plus d'effet que de punir tout le monde via un couvre-feu. Et si couvre-feu il y a, moi je le mettrais plus tôt, de 23h à 6h par exemple. Le problème est le comportement des gens; tant qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent être porteurs du virus et qu'ils doivent donc faire attention pour ne pas tuer d'autres gens, ça n'ira pas."

"J'imposerais un couvre-feu de 22h à 6h!" Enfin, du côté de Mons, Philippe conclut : "Personnellement, j'imposerais ce couvre-feu de 22h à 6h du matin ! Il faut être plus sévère. Hier, je devais faire mon anniversaire et je n'ai pas pu le faire vu l'instauration de la nouvelle mesure de la bulle de 4. Je vais également au football tout en respectant les règles imposées par notre gouvernement. Actuellement, la tranche d'âge 20-29 ans est fortement touchée et pourtant, les jeunes continuent à faire des fêtes mais où va-t-on ?! Il n'y a aucun respect des mesures." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.