Coronavirus : "La situation qu'on a aujourd'hui ne justifie pas l'annulation des grands événements"

Un épidémiologiste de l’ULB estime que nous devrons peut-être passer par une annulation des grands événements à l'avenir pour lutter contre une épidémie du coronavirus chez nous. Vous allez encore vous rendre là où il y a du monde ? Au moment où le nombre de cas détectés positifs au coronavirus augmente en Belgique, plusieurs spécialistes s’expriment ce matin dans La Libre. Le président du syndicat médical l’ABSyM estime que chaque personne doit être attentive aux mesures d’hygiène simples alors que les autorités n’ont pas assez insisté sur ce point. Un épidémiologiste de l’ULB pense, lui, que ce n’est qu’une question de temps avant que des événements soient annulés chez nous, ce qui serait un choix efficace pour diminuer le taux de contact direct, rappelant que rester plus de cinq minutes à côté d’une personne infectée est considéré comme un contact direct. Allez-vous encore vous rendre là où il y a du monde ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites", après avoir abordé la question des mesures particulières que vous souhaiteriez que la Belgique prenne, hier dans l'émission. Voici quelques moments forts du débat du jour...

"Annuler les grands événements pourrait être utile" Du côté des auditeurs, les avis sont partagés... Pascale, une auditrice originaire de Louvain-la-Neuve témoigne sur notre antenne : "Franchement, je fais attention et je pense surtout aux personnes qui doivent travailler sur de grands événements... Il est vrai qu'il y a des règles d'hygiène ; se laver les mains, éventuellement porter un masque mais je pense également qu'annuler les grands événements pourrait être utile. Mais le débat est vaste et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus entrer dans une psychose ou dans des considérations anxiogènes mais moi, personnellement, j'éviterais ce genre d'événements. Il y a un risque, c'est certain, mais c'est à chacun de savoir ce qu'il a envie de faire et moi, je préfère jouer la carte de la sécurité."

"Il faut arrêter d'angoisser !" Direction Libramont où Nadia n'est pas du même avis : "On est en phase 2 donc je pense qu'il faut arrêter d'angoisser ! Et encore moins annuler les grands événements. Et porter un masque ne sert absolument à rien ! Je suis allée voir mon médecin hier qui me l'a encore confirmée. Et puis, comme dirait mon médecin généraliste ; si on doit l'avoir, on l'aura ! On ne saura rien y faire. Et les plus forts résisteront et malheureusement, les moins forts pas."

"Pour le moment, en Belgique, on n'en est pas à la situation italienne"

Marius Gilbert, épidémiologiste à l’ULB, est intervenu en tant qu’expert à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que la situation qu'on a aujourd'hui ne justifie pas l'annulation des grands événements. Pour le moment, en Belgique, on n'en est pas à la situation italienne où des mesures de confinement ont été prises et justifiées très rapidement. Dans la situation belge, on n'est pas dans une situation analogue parce que la plupart des cas détectés jusqu'à présent correspondent à des situations de retour en provenance de zones à risque. On n'a pas d'éléments qui nous laissent penser qu'il y a une transmission significative de personne à personne qui se soit établie sur notre territoire." Mais la situation actuelle peut cependant évoluer de jour en jour comme le souligne toutefois notre expert : C'est une situation qui peut être modifiée, je dirais de semaine en semaine, c'est plutôt ça l'ordre de grandeur auquel on doit s'attendre. Il poursuit : "Si effectivement, au niveau de la détection des cas, on constate qu'il y a de la transmission qui se fait et qu'il y a des indices de transmission active sur notre territoire - c'est-à-dire avec des cas qu'on trouve qui ne sont pas des personnes qui reviennent de zones à risque - alors à ce moment-là, on va devoir prendre des mesures adaptées qui peuvent notamment impliquer l'annulation d'événements de masse." Marius Gilbert conclut le débat en se voulant rassurant : "De façon générale, il faut prendre des mesures d'hygiène et si on est au contact de beaucoup de personnes au cours de la même journée, il faut prendre redoubler de prudence. Mais il ne faut pas céder à la panique ; on n'a aucun élément qui laisse penser qu'il y a vraiment de la transmission directe sur notre territoire." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et vous donnons RDV du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une tv pour trois nouveaux débats. Vous vous posez des questions sur le Coronavirus ? Des spécialistes répondent à vos questions dans une émission spéciale présentée par Sachat Daout et Ophélie Fontana ce mercredi 4 mars. "Coronavirus: c'est vraiment si grave docteur?", à voir sur La Une à 20h20.