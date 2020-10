Coronavirus : l'évolution constante des mesures, est-ce la bonne méthode ?

Dany , un auditeur originaire de Liège , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C'est la bonne méthode et il devrait même y avoir une mise à jour quotidienne parce qu'avec un virus pareil, il faut être radical et se mettre à jour en fonction des chiffres journaliers. La situation est grave, le milieu sanitaire est en danger et le gouvernement ne fait rien ! La Belgique est un très mauvais élève , proportionnellement parlant, nous avons plus de décès que dans d'autres pays. Donc je pense qu'il ne faut pas changer les mesures chaque jour qui passe mais plutôt faire une mise au point journalière ! Et si nécessaire, alors effectivement, il faut modifier les mesures de façon quotidienne."

"Il faut que les mesures soient les mêmes partout !"

Direction Charleroi à présent, où Jean-Marc, tenancier d'un bar, n'est pas du même avis : "Ce n'est pas du tout la bonne méthode... J'ai un bar sur la place de la Digue à Charleroi, quand les clients devaient partir à 1h du matin, ils étaient déçus mais disaient qu'ils se rattraperaient plus tard. Le fait d'avoir modifié cette règle et qu'on doive désormais fermer à 23h a engendré un changement de comportement chez nos clients : désormais, quand ils quittent le bar, ils cherchent un autre endroit et vont soit dans un resto puisque ça ferme à 1h du matin, soit ils font des fêtes chez l'un et l'autre et donc cette mesure a engendré une situation plus grave puisque ce n'est absolument pas contrôlé ! Et si on ferme comme à Bruxelles, les gens feront des fêtes clandestines, nos clients nous ont d'ailleurs demandé d'en faire et nous avons évidemment refusé."

Bloquer les choses engendre l'inverse du but recherché !

Jean-Marc doute de l'efficacité du changement des mesures : "On a respecté les mesures ; on a enlevé des tables, on est passé de 200 à 80 personnes, on a installé des plexiglass, on distribue des masques mais bloquer les choses engendre l'inverse du but recherché ! C'est comme la prohibition aux États-Unis; on a stoppé l'alcool et il n'y a jamais eu autant d'alcool qui a circulé dans le pays ! Et puis, financièrement, ça devient compliqué... On perd de l'argent tous les week-ends et on n'a pas pu négocier notre loyer... On espère rouvrir le plus vite possible mais c'est mal parti... Je terminerai par ajouter qu'en mars dernier, on nous disait que le masque ne servait à rien donc nos clients sont perdus et se demandent pourquoi on nous a menti pendant deux mois et pourquoi on devrait croire ce qu'on nous dit aujourd'hui ?!"