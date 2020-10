Coronavirus: "Je n'en veux pas au médecin qui doit choisir entre ma maman et un patient de 45 ans"

Des propos difficiles à entendre et pourtant, Sylvie n'en veut pas à ce médecin : "Je ne lui en veux pas du tout, je soutiens énormément le service hospitalier et les choix qu'il doit faire mais en arriver là, c'est vraiment affreux... Je comprends même si c'est difficile. J'espère juste que ce monsieur avait pris ses précautions... Car nous, durant six mois, on a fait attention à tout, tout le temps... Mais le médecin doit être rationnel, il n'a pas le choix."

Sylvie , une auditrice originaire de Namur , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Malheureusement, je vis cette situation actuellement... Ma maman est âgée de 78 ans, elle a été opérée d'une prothèse de hanche il y a trois semaines et elle a attrapé le coronavirus à l'hôpital. Lors de sa convalescence à mon domicile, son état a commencé à se dégrader, elle est désormais hospitalisée dans un service Covid à Charleroi. Hier, le médecin m'a appelé et m'a expliqué que ma maman était en hyper-saturation et qu'un monsieur de 45 ans était dans un pire état que celui de ma maman et qu'il n'y avait pas de place en soins intensifs... Il m'a laissé entendre que s'il devait faire un choix, il choisirait le monsieur de 45 ans..."

"Il faut faire un choix en fonction de la pathologie du patient"

Du côté de Dilbeek, dans le Brabant flamand, Jacqueline témoigne : "Il faut faire un choix en fonction de la pathologie du patient. Personnellement, je travaille en psychogériatrie et je sais très bien que si mes patients devaient être hospitalisés, ils seraient condamnés parce qu'ils sont malheureusement déjà trop loin. Et on va forcément hospitaliser quelqu'un de plus jeune... Or, certains ne respectent rien comme Christopher qui était passé sur votre antenne, alors que personnellement, si je devais choisir entre lui et un patient, je choisirais mon patient !"

Notre intime conviction est qu'on ne soignera pas nos patients âgés donc nous mettons tout en oeuvre pour éviter qu'ils ne soient hospitalisés...

Jacqueline, très émue, poursuit : "Le témoignage de Sylvie, l'auditrice qui m'a précédée, m'a fortement émue... Car on va peut-être privilégier des personnes comme Christopher donc c'est vrai que c'est un choix lourd de conséquences non seulement pour les soignants mais pour les familles également. Notre intime conviction est qu'on ne soignera pas nos patients âgés donc nous mettons tout en oeuvre pour éviter qu'ils ne soient hospitalisés... On vit dans la peur et l'angoisse au quotidien... On vit plus avec nos patients qu'avec notre propre famille et s'il arrivait quelque chose de grave, on devrait leur dire au revoir... Et quelque chose de grave pourrait être une simple chute ! Les gens ne se rendent pas compte de la situation..."