Coronavirus : "Je fais des réserves dans la limite du raisonnable, je préfère prévoir !"

Bernard , un auditeur originaire d' Éghezée , est intervenu sur notre antenne : " Mon comportement a clairement changé depuis l'arrivée du virus sur notre territoire. Déjà, je me lave bien plus souvent les mains et puis, j'ai l'avantage d'être cycliste et de devoir porter des gants - obligatoire niveau sécurité routière - et je les porte donc dans les grandes surfaces pour éviter tout contact avec les caddies , boîtes de conserve ou encore le Mister Cash pour payer mes achats à la caisse. Et d'habitude je suis assez pipelette mais maintenant, j'évite tout contact inutile à part les formules de politesse. Maintenant, je n'achète pas forcément plus parce que le coronavirus est présent chez nous."

On est six à la maison et j'estime que je ne peux pas me permettre de rester dans le flou si jamais on devait rester confinés chez nous .

"On n'observe pas encore de baisse de fréquentation des supermarchés"

Lora Nivesse, conseillère en réglementation chez Comeos (porte-parole du commerce et des services de Belgique), est intervenue en tant qu'experte à ce sujet sur notre antenne : "Au niveau du stock, il n'y a aucun problème à prévoir ni actuellement ni dans les semaines à venir, on a le stock suffisant. Par ailleurs, on remarque qu'on a une légère augmentation de la vente de certains produits dont la date de péremption est de longue durée mais on constate aussi que les gens ne viennent pas faire de grand stock en magasin, c'est vraiment des achats qui sont faits en supplément des courses habituelles au jour le jour. Et dans certains supermarchés, on voit une hausse des achats en ligne mais ça concerne peut-être une population plus à risque comme les personnes âgées mais sinon en règle générale, on ne voit pas de baisse de fréquentation."

Comeos rassure : "Nous ne sommes pas inquiets mais nous suivons la situation de près !

Lora Nivesse souligne et conclut : "Notre préoccupation reste la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients donc nous sommes en contact étroit avec les autorités publiques, avec les SPF Santé et l'AFSCA (L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) et pour l'instant, aucune raison de paniquer, on suit les mesures d'hygiène recommandées pour tout le monde et tout se passe bien pour l'instant."

