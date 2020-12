Coronavirus : "Il faut prendre exemple sur la Chine et enfermer les gens chez eux !" s'exclame Raphaël de Liège

"Il faut renforcer les mesures !"

Raphaël, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Ce professeur a raison... On devient individualiste... Certains respectent les règles et d'autres pas, certains sont pro-Covid et d'autres anti-Covid et beaucoup font comme ils veulent... Il a raison ; il faut renforcer les mesures. Il y a tellement de mesures possibles à respecter, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas réalistes et conscients de ce qui se passe, surtout qu'on est loin d'en avoir fini avec ce virus... Il faut renforcer les mesures vu que le message ne passe plus et ne passera d'ailleurs plus ! Tout simplement parce que les gens en ont marre, d'ailleurs personnellement, je n'écoute plus le journal parlé ; on en a marre de ne plus rien entendre de positif... Donc comme les gens n'écoutent plus, il faut enfoncer le clou dans le bois encore plus fort et sévir... Et malheureusement, ce n'est que de cette façon que les gens réagiront, c'est toujours le cas quand on touche à leur portefeuille !"

Il faut prendre exemple sur la Chine et si plus rien d'autre ne fonctionne, il faut confiner comme eux l'ont fait !

Selon Raphaël, il faut être plus stricte et confiner les citoyens : "Il y a tellement de possibilités et de facilités qui nous permettent de rester confinés et d'avoir à disposition tout ce dont on a besoin qu'il est tout à fait possible de limiter nos déplacements. Il faut arrêter de trouver des excuses ! Comment se fait-il qu'à Wuhan, en Chine, ils s'en sont sortis en même pas 6 mois, et nous on n'y arrive pas alors qu'on est en Europe quand même ?! Donc il faut prendre exemple sur la Chine et il faut enfermer les gens chez eux : tout le monde à la maison, confiné chez soi, bien au chaud pendant l'hiver !"