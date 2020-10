Coronavirus : "Il faudrait un couvre-feu général pour toute l'Europe!" d'après Jocelyne de Jupille

Grande conversation ce matin à propos de l’évolution de la situation sanitaire chez nous et des nouvelles mesures prises ces dernières heures : le couvre-feu a été décidé dans le Brabant wallon et en province de Luxembourg… Il est étudié par d’autres gouverneurs, sauf celui de la province de Liège qui ne suivra que les mesures fédérales. Le couvre-feu plic-ploc, c’est utile ? C’est clair comme message ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Jocelyne il faut un couvre-feu européen - © Stas Kulesh - Getty Images/500px Prime

"Il faudrait un couvre-feu général pour toute la Belgique !" Jocelyne, une auditrice originaire de Jupille, en province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne suis pas d'accord de l'appliquer dans certaines provinces et pas d'autres. Je peux vous affirmer qu'il faudrait un couvre-feu général pour toute la Belgique et même un couvre-feu applicable au niveau européen !" Je suis donc pour un couvre-feu imposé par l'Union européenne ! Jocelyne poursuit et justifie sa proposition : "Je connais beaucoup de personnes qui passent les frontières et vont aux Pays-Bas ou en Allemagne ! Et non seulement, ça détruit nos commerces mais en plus de ça, ils vont dans les bars là-bas puisqu'il n'y a pas de port du masque obligatoire ou de fermeture avant minuit. Je suis donc pour un couvre-feu imposé par l'Union européenne. S'il est applicable vers minuit, c'est déjà pas mal puisque de toute façon, après minuit, il n'y a plus rien de bon ! Nous pouvons donc l'instaurer de 1h à 6h comme prévu en Belgique, sauf exception évidemment, comme par exemple, pour ceux qui doivent aller travailler."

Jocelyne il faut un couvre-feu européen - © Nashir Hasib / EyeEm - Getty Images/EyeEm

"Ce couvre-feu est absolument nécessaire !" Nous restons du côté de Liège, où Juliana témoigne : "Je vis dans le Carré de Liège, j'ai 68 ans et ça fait 8 mois que je suis confinée chez moi ! Mes opérations sont sans cesse reportées car dans les hôpitaux, ils ne prennent que les cas urgents. Je suis handicapée et ne peux même pas me déplacer. Et là où je vis, je suis entourée d'étudiants qui vivent en colocation. Pourquoi ne pas appliquer un couvre-feu pour tout le monde qu'on soit tranquilles ?! C'est absolument nécessaire! Et on autoriserait les étudiants à ne sortir qu'une seule fois par semaine afin que les commerces vivent et que les étudiants puissent souffler. Eux ne sont pas atteints tant que ça par le virus mais ils le refilent aux plus âgés et ça, ça ne va pas ! Je suis donc pour ce couvre-feu."

Jocelyne il faut un couvre-feu européen - © Tous droits réservés

"La seule solution est de reconfiner tout le monde !" Enfin direction Namur à présent, où Cécile, elle, propose une autre solution que le couvre-feu : "Le message du couvre-feu est clair mais il faudrait l'appliquer partout et non pas que dans certaines provinces. Et malheureusement, je pense que la seule vraie solution est de reconfiner la totalité du territoire belge. Et j'ai mal au cœur de vous le dire car c'est la pire des solutions... Mais j'ai perdu un ami pendant la crise, on a pu assister qu'à 10 personnes maximum à son enterrement, c'était horrible... Et je sais que d'autres familles vont encore vivre ce genre de situation et je trouve ça très triste... Je pense que confiner tout le monde est une meilleure solution que d'appliquer un couvre-feu de 1h à 6h du matin." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.