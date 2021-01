Coronavirus : faut-il stopper les voyages pour l'instant ?

"Je pars prochainement en Guadeloupe"

Eric, un auditeur originaire de Manage dans le Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis pensionné et je ne conçois pas qu’on m'interdise de faire ce que je veux tant que je sais encore le faire. Les gens savent très bien que comme en Belgique, lorsqu’on est en voyage, on doit faire attention, prendre ses distances et porter le masque. Je veux profiter de ma pension tranquillement. Si on fait attention, on ne risque rien."

De plus, je pense il y a peut-être plus de risques d’attraper le Covid-19 ici qu’ailleurs

"J’en suis persuadé car, contrairement à chez nous, en Espagne par exemple, il y a des régions très reculées où il n'y a pas de coronavirus. J’ai des contacts dans ces coins d'Espagne et ils me disent que tout bien.

Je voyage tout le temps. Je ne sais pas rester en place. Ici, j’ai prévu de partir en Guadeloupe. Je ne sais pas combien de temps je serais encore là, je veux profiter de ma vie. Ce n’est pas en interdisant certaines choses qu’on va changer le monde."