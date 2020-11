Coronavirus en Belgique : une cote pour définir qui a des chances de guérir, est-ce un bon système ?

Pour se préparer à la saturation, l’hôpital Erasme à Bruxelles a établi un système de cotation pour définir quel patient doit être soigné ou non. Système qui serait utilisé si la situation où il faut faire un choix entre des patients se présente. La Libre Belgique explique ce matin dans ses colonnes que la cote va de 0 à 8. La cote 0, le patient n’est atteint que du Covid, la cote 8 il a d’autres pathologies et moins de chance de survie. Plus la note est basse, plus la personne a des chances d’être soignée.

"Je n'accepte pas du tout ce système..."

Marjorie, une auditrice originaire de Dottignies, en Wallonie picarde, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je n'accepte pas du tout ce système... J'ai terminé mon traitement contre le cancer du sein en octobre 2019 et je suis actuellement en rémission. Donc avec ce système, ça veut dire qu'à côté du dame du même âge, on va me laisser sur le côté ? Ce n'est pas possible ! Je ne suis ni jeune ni vieille, j'ai encore des années devant moi et là, on me laisserait de côté parce que j'ai des antécédents médicaux ?!"

Je ne m'imagine pas attraper quelque chose, devoir être hospitalisée et être laissée sur le côté...

Infirmière de profession, Marjorie a du mal à se positionner face à ce genre de système : "Je suis infirmière donc c'est compliqué de me positionner... Mais quand je vois encore que des personnes se voient infliger des PV pour non-respect des mesures mais bon Dieu, respectez ce qui est demandé ! Protégez-vous et surtout, protégez les autres ! Personnellement, je sors très peu... Je ne m'imagine pas attraper quelque chose, devoir être hospitalisée et être laissée sur le côté... Je sais que c'est difficile à définir : qui soigner et pourquoi ? Mais j'ai du mal à m'y faire... J'en ai les larmes aux yeux rien que d'y penser..."