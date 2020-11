Coronavirus en Belgique : quelles concessions êtes-vous prêts à faire pour les fêtes de fin d'année ?

Nicole est atteinte d'une maladie chronique et ne se voit pas annuler un rassemblement familial à cause de la pandémie : "Les fêtes et les réunions familiales, c'est important pour moi... J'ai une BPCO très sévère (ndlr. Bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie chronique inflammatoire des bronches) et peut-être que l'année prochaine, je ne serai plus là ! Et je ne serai pas morte du Covid-19 vous savez, mais simplement de ma maladie car je ne saurai plus respirer... Le peu de fois où je sors de chez moi, je ne suis pas obligée de mettre un masque vu ma maladie, j'ai un certificat qui l'atteste et pourtant, je le porte quand même donc je participe sur certains points à l'effort collectif. [...] Je fréquente les mêmes personnes depuis mars dernier, ma famille et moi-même n'avons rien changé à nos habitudes et pour le moment, personne n'a été atteint par la maladie donc je ne vois pas pourquoi ça arriverait à Noël..."

Nicole , une auditrice originaire de Liège , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je fêterai Noël comme les autres années avec mes enfants, mes beaux-enfants et tous mes petits enfants, nous serons 15 à la maison. Je le sais depuis le mois de mars que c'est risqué et pourtant, j'ai toujours vu ma famille depuis le début de la crise ! Mes enfants viennent tous les jours me voir, je ne fréquente qu'eux et pour l'instant, personne n'est malade du Covid !"

Du côté d' Ixelles , en province de Bruxelles-Capitale, Sandra ne fera pas non plus de concessions pour les fêtes de fin d'année : "Je ne ferai pas de concessions ! Ça fait 9 mois que nous sommes en quelque sorte confinés ! Ma fille va avoir 16 ans le 26 décembre, elle ne sort jamais et quand elle sort, c'est pour aller à l'école et elle porte son masque. Priver ma famille des fêtes de fin d'année alors qu'on n'a pas eu d'été et que ma fille à son anniversaire à cette période-là, ce n'est pas possible ! Nous sommes un foyer de trois personnes et nous serons neuf pour fêter Noël... En règle générale, nous respectons les mesures, les gestes barrières, je ne fais même plus de bisou à ma maman depuis des mois... C'est très dur au quotidien... Mais Noël est une fête religieuse et je suis catholique donc je ne peux pas passer à côté... Certes, nous prenons un risque mais pour Noël, je suis prête à le prendre..."

"Noël n'aura pas lieu chez nous cette année !"

Enfin, retour à Liège, où Charlotte, très émue et en colère contre les auditrices précédentes, témoigne : "Je suis prête à faire des concessions, d'ailleurs Noël n'aura pas lieu chez nous cette année ! Ma fille travaille dans une unité Covid, je ne l'ai pas vue depuis 7 mois et mes petits-enfants non plus ! Ma fille a perdu 7kg, elle est sur les rotules, je ne la reconnais plus... S'il y a d'autres contaminations, nous ferons quoi sans le personnel soignant ? Ma fille ne fait que des sacrifices ; elle est quotidiennement à l’hôpital, elle sauve des vies, elle a deux enfants de 4 et 3 ans qu'elle ne voit presque plus... Mon souhait pour Noël serait que ma fille puisse être à sa maison avec ses enfants et son mari..."

Il faut penser aux gens en première ligne et pas qu'à la fête !

Charlotte conclut en relativisant : "Noël est un jour particulier mais il y en aura d'autres... Je fais le choix de passer Noël seule et mes enfants ne veulent pas non plus me voir car on se protège l'un l'autre et ça, c'est de l'amour... [...] Les gens sont égoïstes et qui devra sauver ceux qui ont fait des excès ?! Ceux qui se donnent à 300% dans cette crise dont ma fille ! Il faut penser aux gens en première ligne et pas qu'à la fête !"

