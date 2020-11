Coronavirus en Belgique : qu'attendez-vous du nouveau Comité de concertation ?

Un nouveau Comité de concertation se tient ce vendredi avec sur la table plusieurs points sur lesquels il va falloir se décider : sous quel protocole rouvrir les magasins, que faire de la bulle sociale, du couvre-feu et des fêtes de fin d’année ? Si les experts, les hôpitaux et le Premier ministre sont prudents pour l’instant, hier soir sur le plateau de " Jeudi en prime ", Elio Di Rupo a annoncé vouloir élargir la bulle pour le réveillon et lever exceptionnellement le couvre-feu.

"Il ne faut pas fêter Noël cette année !"

Direction Verviers, où Jean-Luc témoigne : "J'ai réfléchi au sens que je donnais à la fête de Noël... Noël, c'est la fête de l'amour, et témoigner de l'amour vis-à-vis de ceux qu'on aime, c'est respecter le confinement et accepter cette année de ne pas faire Noël ! Et si les magasins rouvrent, il faut ne pas se ruer dessus pour des choses inutiles. Ce qui est utile, ce sont les supermarchés, pour pouvoir se nourrir, donc les magasins essentiels qui sont ouverts aujourd'hui et on devrait en rester là. Si le gouvernement en décide autrement, il appartiendra à chacun de céder à la tentation ou non, mais la santé ne doit pas passer en second plan..."

Rouvrir les magasins est inutile, c'est exposer inutilement la vie des gens!

Jean-Luc comprend la souffrance des commerçants mais pour lui, la santé prime : "Je m'en réfère aux avis des spécialistes, même si je compatis à la douleur des commerçants qui souffrent mais ils rouvriront et revivront ! Ce n'est pas le cas des gens qui sont morts durant la crise... Rouvrir les magasins est inutile, c'est exposer inutilement la vie des gens ! On peut encore s'en passer durant un mois ou deux ! Au moins jusqu'au vaccin ou jusqu'à ce qu'on trouve des solutions qui garantissent la vie et la santé à un maximum d'entre nous !"