Coronavirus en Belgique : le masque à l'école pour les plus petits, n'est-ce vraiment pas jouable ?

Karine , une auditrice originaire de Marcinelle , en région carolo, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C'est tout à fait possible pour les plus petits ! J'ai deux petits-enfants âgés de 3 et 5 ans, ils vivent en Italie et là-bas, c'est obligatoire et ils l'acceptent parfaitement bien ! Leurs parents leur ont expliqué comment le porter à l'école ; ils ont fait des dessins pour expliquer qu'il ne fallait pas y toucher ou tirer dessus pour ne pas que le virus les atteigne et sous cette forme ludique, le port du masque est devenu une habitude ! D'ailleurs, désormais quand ils sortent, ils réclament leur masque ! Mon fils est infirmier en service Covid et il apprend simplement à ses enfants à prendre leurs précautions... Même si là-bas, ils ne vont qu'une demi-journée à l'école. On touche du bois mais pour l'instant, ils n'ont rien attrapé. Généraliser le port du masque dans toutes les écoles dès l'âge de 6 ans serait déjà pas mal..."

"En Thaïlande, ils portent le masque dès la maternelle !"

Du côté de Liège, Rita partage cet avis : "Je suis tout à fait favorable au port du masque pour les plus petits. Mon frère habite en Thaïlande et ils y portent le masque dès la maternelle, c'est obligatoire ! On prend même leur température avant d'entrer en classe ! L'institutrice leur inculque les bons gestes pour porter le masque correctement et les enfants acceptent plus facilement en apprenant à l'école que via leurs parents... Et ils peuvent uniquement l'enlever durant la récréation mais pas en classe. Il suffit de leur expliquer les choses et de les éduquer..."

Même dans le doute, il faut porter le masque !

Quant à ceux qui dénoncent le fait qu'aucune étude ne prouve l'efficacité du port du masque, Rita leur répond : "Même si on n'est pas sûr que le masque serve à quelque chose, même dans le doute, il faut le porter car quand on voit le nombre de contaminations, personnellement, je suis apeurée... Même si on ne sait plus à quel saint se vouer, il faut être prudent et obliger le port du masque dans toutes les écoles, ça évitera de ramener le virus à la maison..."