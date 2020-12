Coronavirus en Belgique : la police fera preuve de ruse pour vous surveiller durant les fêtes de fin d'année

La police va faire preuve de ruse à Noël pour s’assurer que les règles sanitaires sont respectées. Dans les éditions de Sudpresse ce matin, on peut lire que le bourgmestre de Namur explique qu’en fonction du nombre de voitures garées devant une habitation, les policiers peuvent regarder par la fenêtre et verbaliser s’il y a trop de monde à l’intérieur. Un autre bourgmestre explique que les agents pourront guetter discrètement depuis la rue et regarder si trop de monde sort d’une habitation.

"Il faut qu'il y ait des contrôles et sanctionner automatiquement !"

Eliane, une auditrice originaire de Waremme, en province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Quand je vois l'irresponsabilité de la plupart des gens et le non-respect des consignes, même si au départ je ne suis pas pour ce genre de procédé, si nous remettons les choses dans le contexte actuel - qui est dramatique il faut le dire - à partir du moment où énormément de personnes essayent de contourner les règles et qu'elles mettent les autres en danger, il faut qu'il y ait des contrôles et sanctionner automatiquement ! J'étais professeure d'Histoire et je confirme que ça peut rappeler une période sombre de notre histoire mais nous sommes dans un contexte totalement différent, dans lequel la totalité de la population est menacée par un virus invisible et si on ne respecte rien, le monde hospitalier va se retrouver sur les genoux et le nombre de contaminés va exploser ! Et tout ça parce que les gens ne respectent rien !"

Ce qui me choque profondément, c'est le fait de parler de relâcher la pression à Noël...

Eliane conclut en insistant sur le fait qu'il ne faut surtout pas relâcher la pression aux fêtes : "Ce qui me choque profondément, c'est le fait de parler de relâcher la pression à Noël or, ça risque de brouiller le message ! Personnellement, je considère que les gens qui font n'importe quoi sont des criminels ! Et en autorisant certaines choses sans contrôler quoi que ce soit, on en arrivera à une troisième vague et cette fois, vu le sens de l'organisation contestable de notre gouvernement, le personnel soignant ne s'en sortira pas..."