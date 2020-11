Coronavirus en Belgique : "Je ne pense vraiment pas que je mettrai ma fille à l'école lundi..." témoigne Dominique

"Je ne suis pas du tout sereine concernant cette rentrée..."

Dominique, une auditrice originaire de Mons, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne suis pas du tout sereine concernant cette rentrée... Ma fille a 9 ans et je ne crois pas que je la mettrai à l'école lundi ! On nous mène en bateau depuis le début, les enfants sont porteurs et je pense que ce sont eux qui le transmettent le plus... C'est vraiment mettre tout le monde en danger et s'assurer une troisième vague ce retour à l'école ! Depuis le mois de mars, je mets le masque, nous n'allons plus chez les grands-parents et mon compagnon travaille et ici, on devrait mettre les enfants à l'école où ils sont très nombreux et sans aération ?! Je ne comprends pas !"

Le risque est trop élevé, je ne pense vraiment pas que je mettrai ma fille à l'école lundi...

Dominique poursuit en évoquant l'état d'esprit de sa fille : "Elle a peur de retourner à l'école et d'être en contact avec des élèves qui seraient positifs mais asymptomatiques et donc qui ne le sauraient pas. Maintenant, l'envie de retourner à l'école est là, c'est normal qu'elle en ait envie. En plus de ça, ma fille n'a jamais eu de problème à suivre ses cours à distance donc elle pourrait continuer à suivre ses cours à la maison. Le risque est trop élevé pour y retourner, je ne pense vraiment pas que je mettrai ma fille à l'école lundi... L'école est importante pour les enfants mais on ne peut pas s'y protéger assez."