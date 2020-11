Coronavirus en Belgique : Et si les vacances d'été étaient raccourcies ?

Et si les vacances d’été étaient raccourcies ? La question se pose au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en raison de l’allongement des vacances de la Toussaint et l’éventualité d’un allongement des vacances de Carnaval pour freiner les contaminations au coronavirus. Sans trancher pour le moment, Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président souhaite que cette possibilité soit discutée. Face à cette idée, quelques jours de vacances en plus pendant l’année, un peu moins pendant l’été, c’est un bon deal ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Ce n'est pas possible..." Laurence, une auditrice de Namur n'est pas du tout d'accord avec cette idée, elle précise : "Je suis dans l’HoReCa et j’ai trois enfants en primaire. Je sais qu’ils vont manquer beaucoup l’école mais si je n’ai plus de quoi les nourrir, cela n’ira pas non plus. Nous sommes également un des plus gros employeurs d’étudiants, donc si les étudiants sont à l’école, ils ne peuvent pas venir travailler. Comment peuvent-ils payer leur kot ?" Si on diminue les vacances d’été, je ne vais pas me relever ! Laurence poursuit sur sa lancée : "Avec le coronavirus, on a déjà perdu six mois. J’ai également connu aussi les grèves en 2ème primaire et en 3ème secondaire, ce n’est pas pour cela que nous avons raté toute notre éducation. Si on diminue les vacances d’été, je ne vais pas me relever. Ici, l’été dernier, on a sauvé les meubles avec un super bel été et grâce aux aides financières de l'État également. Mais on n'aurait pas eu notre été, j'aurais pu mettre la clé sous la porte..."

"En 1966, on parlait déjà de respect biologique des enfants" À l'inverse, Germaine, qui nous vient de Liège est d'accord avec cette proposition : "Je suis sortie de l’école normale en 1966, c’est dire s’il y a longtemps... Et pourtant, on parlait déjà du respect biologique des enfants. Mais ça ne s’est jamais fait pour autant. On a toujours eu des bâtons dans les roues de la part des hôteliers de la Côte. Mais je trouve cela nécessaire de permettre aux enfants d’avoir six semaines de cours, deux semaines de congés et ainsi de suite […] La première semaine de congé sert de coupure. La deuxième semaine, c’est de la récupération. Mais huit jours seulement, ce n’est pas suffisant".

"Il faut moins de vacances sur l'année" Enfin, on reste en province de Liège, et plus précisément à Flémalle, où Murielle est également favorable à ce genre de mesure : "J'ai un fils de 20 ans et à l'époque, on parlait déjà de réduire les grandes vacances. C'était trop long pour les enfants pendant deux mois. Et ils ne parlaient même pas à ce moment de rallonger la Toussaint ou Carnaval. Pour moi, ils ont déjà beaucoup avec la Toussaint et Carnaval. Ils ont encore Pâques et les congés pédagogiques. Ils ont encore les jours fériés. Pour moi, ce serait bien de raccourcir les vacances d'été. Il faut moins de vacances sur l'année. À l'époque de mon fils, qui a 20 ans maintenant, on ne comptait pas rallonger Toussaint ou Carnaval".