Corine de Hornu : "Mon fils ne respecte pas le confinement, j'ai peur qu'il ramène le virus!"

"Je ne sais plus quoi faire!"

Corine, une auditrice originaire de Hornu, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Mon fils de 19 ans, qui vit à la maison, a respecté cinq jours de suite le confinement puis il est retourné voir ses amis... Le pire, c'est que je suis en dialyse trois fois par semaine à l'hôpital et j'ai peur qu'il revienne avec le microbe sur lui."

Quand je tente de lui en parler, il me répond qu'il est majeur et qu'il fait ce qu'il veut ! Je suis une personne à risque et je ne sais plus quoi faire...

Corine poursuit en pleurs : "On a tout essayé pour le lui faire comprendre mais il ne comprend pas. Quand je tente de lui en parler, il me répond qu'il est majeur et qu'il fait ce qu'il veut ! Je suis une personne à risque et je ne sais plus quoi faire... Une de mes filles m'a dit de ne plus le laisser rentrer mais c'est mon fils, je ne peux pas le laisser dehors ! Et je ne suis pas non plus prête à dénoncer mon fils auprès de la police, ce n'est pas possible..."