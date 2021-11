COP 26 : Ces deux semaines peuvent-elles changer les choses ?

Ces deux semaines peuvent-elles changer les choses ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Deuxième jour de la COP 26 ce mardi, les chefs d’État et de gouvernement vont se succéder sur la scène à Glasgow pour présenter les engagements de leurs pays. À la fin de la quinzaine, l’idée est de se mettre d’accord sur des actions pour limiter la hausse du réchauffement climatique.

Frédéric , un auditeur originaire de Aulnois , dans la province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’on assiste à une mascarade tant l’industrie est aux commandes des gouvernements. J’attends de voir du changement. J’aimerais entendre du concret : limiter la population démographique mondiale à un enfant par couple. Nous sommes trop nombreux sur Terre. J’attends des décisions à prendre dès aujourd’hui et non prévues pour 2030 comme la déforestation."

Daniel, de Profondeville, réagit au débat : "Je pense que ces deux semaines peuvent servir à prendre des décisions. Mais contrairement à la COP21, j’attends de vraies décisions et de vraies actions. Je comprends que ce sont des choses qui prennent du temps, il y a des intérêts financiers et c’est difficile de faire changer les choses. J’aimerais qu’on développe mieux les transports en commun et qu’on apporte une aide massive aux pays en voie de développement."