Confinement : "Les gens se baladent comme si de rien n'était, ça me met dans une rage folle !"

Elle poursuit et conclut : "Et ça me met hors de moi car je suis moi-même en confinement et plus âgée. Il faut durcir les règles, ces gens-là sont d'une inconscience incroyable!"

"Il y a toujours des gens qui restent en groupe et se baladent comme si de rien n'était. Ça me met dans une rage folle car ces gens peuvent contaminer des personnes plus faibles !

Du côté de Mons , Philippe , 60 ans, arrive à positiver : "J'ai fait un planning : j'ai commencé par tondre puis à faire du rangement dans mes armoires et d'ailleurs, je découvre des petits trésors. Et puis, je cuisine de bons petits plats pour mon épouse ! C'est l'occasion de faire plein de choses même si je comprends que pour certaines personnes ce soit très dur de rester entre quatre murs... Moi, j'ai la chance d'avoir une grande maison et un jardin."

"C'est un traumatisme qui atteint le psychisme"

Enfin, direction Namur, où Marie-Claude a beaucoup de mal avec ces nouvelles mesures : "Comme pas mal de gens dans ma situation, ce premier jour de confinement s'est très mal passé...

Je suis seule et c'est un choix mais ici, la solitude s'accompagne d'un isolement total et ça c'est très difficile à vivre !

Elle poursuit et conclut : "Car même quand on vit seul, on a une vie sociale ; on va au cinéma, à l'opéra, on fait plein de choses, on va au club de scrabble et ce club est notre famille et tout d'un coup, on en est privé. J'ai des contacts par téléphone mais c'est tout. C'est un traumatisme qui atteint le psychisme. C'est très pesant..."

