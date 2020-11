Confinement : la liste des produits essentiels doit-elle être réduite au maximum dans les supermarchés ?

Il n’existe pas de liste d’articles considérés comme essentiels qui peuvent être vendus dans les magasins. Tout le monde n’applique donc pas les mêmes restrictions. Parfois, il n’y a que l’alimentaire qui est accessible. D’autres fois, le choix est plus large et permet l’accès à des produits de beauté. Enfin, dans certains cas il n’y a même pas d’articles inaccessibles. Pour rappel, ce qui ne peut pas être acheté en magasin peut tout de même être commandé et récupéré sur place. La liste des produits essentiels doit-elle être réduite au maximum ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Il faut réduire au maximum cette liste" Christine, une auditrice originaire de Charleroi, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu'il faut réduire au maximum cette liste tout en faisant attention aux besoin de chacun. Nous sommes allés en vacances à La Panne durant les congés de la Toussaint et tout bêtement, on ne trouvait pas de cure-dents alors que dans un grand magasin et/ou dans les magasins pakistanais, tout est accessible, on peut acheter de tout !" Seul l'alimentaire devrait faire partie de la liste des articles essentiels... D'abord un peu dubitative, Christine finit par conclure que seul l'alimentaire est essentiel : "Dans la liste des articles essentiels, il faut évidemment l'alimentaire mais aussi les cosmétiques pour les femmes, les magasins de vêtements pour les enfants, soit on ouvre tout soit on ferme tout ! On va tuer tous les petits magasins avec ce reconfinement. Même si je comprends que ce second confinement soit nécessaire si on veut arriver à quelque chose... Écoutez, tout bien réfléchi, seul l'alimentaire devrait faire partie de la liste des articles essentiels. Mais alors qu'on fasse la même liste une bonne fois pour toutes et tout le monde et pas en fonction de certains magasins uniquement."

"Réduire les ventes est aberrant !" Direction Bruxelles à présent, où Olivier, directeur régional qui travaille pour une grosse enseigne de cosmétiques, témoigne : "D'un côté, je suis d'accord qu'il faille réduire l'accès aux articles au maximum... D'un autre côté, ce qui est aberrant c'est que si on laisse les magasins ouverts mais qu'on réduit de 70% la vente alors je ne vois pas l'utilité de l'ouverture de ces magasins ! Par exemple, un fer à lisser qui tombe en panne, on ne peut pas aller en acheter un nouveau au supermarché mais par contre on peut le commander en ligne sur Amazon, ça n'a pas de sens !" Pour moi, c'est essentiel la droguerie et les cosmétiques. La télécommunication aussi ! Olivier poursuit sur sa lancée en pointant du doigt d'autres contradictions dans cette mesure : "On ne sait plus qui est ouvert et ce qui ne l'est pas, ça devient vraiment compliqué de s'y retrouver ! Pour moi, c'est essentiel la droguerie et les cosmétiques aussi. Pourquoi les femmes ne pourraient plus prendre soin d'elles parce qu'elles sont en confinement ? Pareil pour tout ce qui est de la télécommunication : si un pc tombe en panne ou si un enfant en a besoin pour l'école à distance, on fait comment ?! Autre exemple : on ne peut plus vendre de livres dans les supermarchés mais dans une librairie oui; où est la concordance ?! [...] Moi, j'aurais laissé tous les magasins ouverts. Nous ne sommes quand même pas totalement confinés actuellement..."

"L'essentiel ? L'alimentaire et la télécommunication !" Enfin, du côté de Malmedy, en province de Liège, Patrick conclut : "On ne sait pas jusque quand ça va durer donc je trouve qu'il faut garder tout ce qui relève de la communication donc pour les iPhones, ordinateurs, etc. Car si ça vient à tomber en panne, au moins il y a toujours quelqu'un à disposition pour nous aider. Actuellement, on peut le faire via un RDV mais il faut stopper ces rendez-vous et rouvrir les magasins. Parce que la communication est primordiale en temps de crise ! Et forcément, l'alimentaire fait également partie des essentiels. Surtout que certaines personnes ne peuvent pas stocker beaucoup chez elles donc il faut évidemment laisser les supermarchés accessibles à tous et ce, tous les jours." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.