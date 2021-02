Commerces non-essentiels : faut-il rouvrir à tout prix ou encore attendre ?

Invité sur la VRT hier, le Premier ministre Alexander De Croo a expliqué ne pas vouloir d’effet yoyo dans la réouverture de certaines activités. Une fois que ce sera rouvert, ça doit être pour de bon. Pourtant, plusieurs métiers demandent à rouvrir le plus vite possible en expliquant avoir mis en place toutes les mesures de sécurité.

Alessandro, un auditeur originaire de Chaumont-Gistoux, dans le Brabant Wallon, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis restaurateur et je préfère attendre : cela ne vaut pas la peine d’investir dans beaucoup de matériel pour ensuite nous dire 2-3 semaines après qu’il faut refermer et que c’est de notre faute si l’épidémie reprend. Il faut être sûr que c’est le bon moment. Je pense que cette situation est encore tenable un mois ou deux avec le takeaway qui permet de payer les factures. Nous restaurateurs avons cette chance de pouvoir servir des plats à emporter, mais les coiffeurs n’en ont pas la possibilité et je pense qu’il faut leur laisser la priorité pour une réouverture."

Il faut se remettre en question, savoir accepter la situation et avancer

"Si on se laisse abattre, on n’avance pas, et comme dans tout métier alors, on est mort. Il faut se réinventer, communiquer le plus possible sur les réseaux sociaux, donner le meilleur de nous-même et ne pas hésiter à demander de l’aide. Il faut comprendre que ce n’est pas facile, on ne peut pas forcer le gouvernement à anticiper ce qu’il va se passer dans quelques mois. Il faut accepter qu’on ne sait pas et nous devons juste attendre l’annonce d’une date d’ouverture."