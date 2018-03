Comment un urgentiste viré pour viol technique est à nouveau engagé ailleurs ?

Comment un urgentiste licencié après des attouchements sexuels sur une patiente dans un hôpital bruxellois a pu retrouver un poste d’urgentiste dans la province de Luxembourg où il aurait à nouveau commis des attouchements alors qu’une instruction est en cours ?

La Libre consacre un dossier à cette affaire ce matin. Un urgentiste a été licencié d’un hôpital bruxellois après avoir été soupçonné d’attouchements sexuels sur une patiente, ce qui s’appelle un viol technique. Alors qu’une instruction a été ouverte et qu’un juge lui a interdit de prendre seul en charge des patientes, il a retrouvé un poste d’urgentiste dans un hôpital de la province de Luxembourg où une patiente a déposé plainte pour le même type de faits. La collaboration avec cet urgentiste a été immédiatement stoppée. Comment cet urgentiste a pu être engagé avec son passé ?

Jean-Jacques Rombouts, vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins : "En Belgique, pour pratiquer l'ordre de guérir, il faut être inscrit à l'Ordre des médecins et il faut avoir préalablement un diplôme qui est visé par la Commission médicale provinciale. À partir du moment où ces conditions sont remplies, le médecin peut pratiquer en Belgique. Le problème concerne des faits graves comme ceux que vous évoquez qui imposeraient bien sûr des mesures de suspension d'urgence de l'autorisation de pratiquer. Celles-ci sont possibles en Belgique mais elles ne relèvent pas de l'Ordre des médecins mais de la Commission médicale provinciale qui attribue le visa. C'est donc cette Commission qui aurait dû être prévenue par le juge ou par le directeur de l'hôpital dont le médecin a été exclus afin de prendre la mesure nécessaire."

Un texte de loi a été créé à cet effet comme le souligne Jean-Jacques Rombouts : "Un texte de loi publié le 2 avril 2014 donne la possibilité à la Commission médicale provinciale de prendre cette mesure urgente en cas de danger grave et imminent pour les personnes et/ou la santé publique. Mais il se fait que les commissions sont peu connues et que cette procédure, peu appliquée jusqu'à présent, reste mal connue du public et des responsables."

En cas d'engagement, "C'est la responsabilité du médecin chef de l'hôpital et du conseil médical de l'institution d'effectuer des vérifications avant tout engagement de personnel. Mais cette évaluation du médecin est faite sur bas de documents probants tels que le diplôme, le visa, l'inscription de l'Ordre des médecins et un certificat de bonne vie et mœurs. Le médecin chef ne peut pas aller plus loin si ce n'est sur base de suspicion ou de rumeur." Pour aider les hôpitaux à faire face à ce genre de triste événement, il faudrait autoriser l'Ordre des médecins à pouvoir suspendre les médecins concernés mais c'est interdit en Belgique. L'Ordre des médecins souhaite modifier cette loi depuis des années : "C'est compliqué mais possible d'éviter ce genre de cas. Il serait important que toutes les autorités et la population soient au courant de la mesure de suspension d'urgence. Nous regrettons que l'Ordre de médecin, qui a beaucoup plus de visibilité que toutes ces commissions qui sont un résidu de l'époque hollandaise, ne se soit pas vu attribuer la responsabilité de suspendre un médecin dangereux. Cela se passerait probablement mieux que cela ne se passe aujourd'hui. "