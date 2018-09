Comment sécuriser les églises face aux vols et agressions ?

Face à l’augmentation des agressions et des vols dans les églises, un député fédéral propose de sécuriser les édifices religieux. Quelles sont les bonnes solutions pour sécuriser une église ?

La proposition est à lire dans La DH : un député fédéral réagit à l’augmentation des agressions dans des lieux de cultes entre 2016 et 2017 mais également aux vols de plus en plus réguliers au sein des églises. Ce sont des plantes, des objets d’arts, des décorations et des métaux qui sont la cible des voleurs que le député propose de contrer en sécurisant les édifices. Quelles sont les bonnes solutions pour sécuriser ce lieu ouvert qu’est une église ?

L'Abbé Benoît Hauzeur, doyen à Bruxelles-Sud : " Il y a eu une recrudescence dans les années 1995-2000. Depuis lors, c'est assez régulier que des églises soient fracturées et que des vols soient commis. Il y a une vingtaine d'années, nous avions déjà reçu des consignes qui disaient que si l'église n'était pas sécurisée, s'il n'y avait pas de personnes présentes, alors il valait mieux fermer les églises. Ce qui, selon moi, n'est pas forcément une bonne solution. Je suis pour le fait de laisser les églises ouvertes et accessibles. Maintenant, il faut éviter qu'il y ait des objets de valeur qui risquent de tenter les voleurs, il faut que des gardiens soient présents le plus possible dans les lieux et enfin, il faut éviter de laisser des réserves d'argent sur place par exemple."