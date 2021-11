Comité de concertation : qu’espérez-vous entendre ce soir ?

Aujourd’hui à 14h30 aura lieu le 22ème Comité de concertation depuis le début de la crise sanitaire, sans doute le plus important depuis longtemps. Face à la situation dans les pays, des décisions doivent être prises et seront prises ont déjà annoncé le Premier ministre et le ministre de la Santé. Mais lesquelles ? Réponse à l’issue de la réunion qui s’annonce agitée. Qu’espérez-vous entendre ce soir ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Confinement pour les non-vaccinés"

Sabine, une auditrice originaire de Waremme, dans la province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne suis pas vaccinée et j’estime que je dois prendre mes responsabilités. J’attends que le Codeco annonce un confinement pour les non-vaccinés. Ce test déterminerait ma volonté ou non de me faire vacciner. Je sais que le vaccin fonctionne, mais j’aimerais voir à quel point. Je suis prête à rester confinée, c’est mon choix de ne pas être vaccinée et je l’assume."

"Anticiper avant les fêtes"

André d’Anderlecht nous partage son avis : "J’espère qu’on va durcir les mesures. Je suis favorable à la vaccination obligatoire, il ne faut plus attendre le bon vouloir des gens. Je suis aussi d’avis de faire comme en Autriche et d’interdire les grands rassemblements, du moins tant que la situation est aussi grave. Il vaut mieux anticiper, d’autant plus que les fêtes de fin d’année se rapprochent."

"Mesures plus strictes pour l’entièreté de la population"

Le débat se termine à Tournai avec Alain : "Je m’attends à des mesures plus strictes pour l’entièreté de la population. J’espère un confinement total pour que tout le monde comprenne bien la gravité de la situation. Il faut aussi un grand rappel des gestes barrières : je suis allé au supermarché hier, quasi plus personne ne désinfecte son caddie ou ses mains." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.