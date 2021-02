Un nouveau Comité de concertation se tient aujourd’hui, la pression est forte pour autoriser à nouveau les voyages et annoncer des dates de réouverture dans différents secteurs. Cependant, le Premier ministre a encore rappelé à la Chambre hier qu’il faudrait attendre avril et mai pour un vrai déconfinement. Attendez-vous vraiment quelque chose de ce Comité de concertation ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

4 images Nouveau Comité de concertation ce vendredi : attendez-vous quelque chose de ce Codeco ? © POOL BENOIT DOPPAGNE – BELGA

"Tout rouvrir immédiatement"

Eric, un auditeur originaire de Dinant, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Tout le monde en a marre et les gens ne savent plus attendre encore 4 ou 5 semaines, alors pour moi il faut tout rouvrir immédiatement. Je veux dire par là un retour à la vie d’avant, avec l’ouverture des restaurants, mais aussi la reprise des concerts et l’accès aux stades de football." Ainsi, tout le monde sera content "Certes, les cas remontent pour l’instant, mais les gens s’en moquent, ils ne pensent qu’à leur petite personne alors autant leur donner ce qu’ils veulent. Reprise de la vie comme avant, mais si les cas remontent trop, on reconfine strictement pendant 6 à 8 semaines."

"Il nous faut une date de déconfinement"

Du côté d’Anderlecht, Dimitra nous fait part de son avis : "Je n’attends pas plus que ce qui a déjà été dit. Ce qui m’ennuie le plus pour l’instant, le manque de perspective et le flou au niveau des vaccinations. Les gens deviennent impatients et je pense que ça nous aiderait d’avoir un calendrier des prochains mois. Personnellement, j’aimerais aussi des données chiffrées quant à la vaccination, car ce n’est pas clair pour le moment. Alexander De Croo a eu raison de prévenir que le déconfinement ne sera pas annoncé aujourd’hui, mais je pense que ce serait bien de nous donner un calendrier de déconfinement, quitte à faire marche arrière après, mais il nous faut une date."

"Pas de relâchement"

Le dernier débat de la semaine se conclut à Bruxelles avec François : "J’ai le même âge que les jeunes qui se sont rassemblés cette semaine dans les parcs et je ne trouve pas ça tolérable au vu de la situation actuelle. J’estime qu’il faut maintenir les règles, car nous sommes face à un virus qui n’est toujours pas complètement sous contrôle. L’économie est un facteur très important, mais c’est un facteur qu’on sait réguler, contrairement à une vie qui, une fois perdue, ne peut plus être récupérée. Il ne faut pas de relâchement, mais on peut éventuellement étendre la bulle sociale à l’extérieur."