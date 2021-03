CODECO : quelles décisions espérez-vous ?

Julie, une auditrice originaire de Namur, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’il faut tout rouvrir et laisser les gens développer une immunité. On ouvre tout, tant pis s’il y a des conséquences, tant mieux s’il n’y en a pas. Je suis une personne très à risque et j’ai eu le Covid, mais j’estime qu’on doit pouvoir continuer à vivre normalement, laissons les gens vivre. De toute façon, nous garder confinés fait plus de tort qu’autre chose. Je ne pense pas que le vaccin arrivera à bout du virus, on doit apprendre à vivre avec car il sera toujours présent dans nos vies."