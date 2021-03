Codeco : le report des décisions, vous le comprenez ?

Samuel , un auditeur originaire de Châtelet , dans la province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J’ai l’impression qu’on commence à se moquer un peu de nous. Je suis restaurateur et l’Horeca est l’arrêt depuis plusieurs mois, mais je vois à Maredsous des personnes qui vont boire sur le parking. Je me demande alors pourquoi on ne nous permet pas tout simplement d’ouvrir uniquement les terrasses. Malgré le confinement, je vois bien que les gens continuent de vivre normalement. Je comprends tout à fait l’analyse des chiffres, mon frère est médecin et j’en parle beaucoup avec lui, mais je trouve que l’État devrait prendre des décisions fermes, claires et précises."

Pour conclure le débat, on retrouve John à Grez-Doiceau, dans le Brabant wallon : " Non, je ne comprends pas le report des décisions. Depuis le début de la crise, nous nous basons sur des chiffres, mais ce sont des chiffres qui sont à chaque fois vus d’une façon différente et c’est ce qui me dérange : on a d’abord parlé des décès, ensuite des contaminations. Aujourd’hui, on cherche toujours le chiffre le plus affolant. Je pense qu’il est temps de passer dans une phase plus positive, parler de ce qu’il se passe de bien et construire une sortie de crise. Ce vendredi, il faut avoir de l’audace et oser ouvrir tout."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.