Codeco : Avec ces mesures, on est sur la bonne voie ?

Avec ces mesures, on est sur la bonne voie ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Après l’annonce des nouvelles mesures hier soir, des employeurs protestent contre le télétravail obligatoire, des patrons de discothèques râlent contre le masque obligatoire, les organisateurs de marchés de Noël se creusent la tête pour appliquer les mesures et le monde culturel craint que le public ne se déplace plus. Bref, beaucoup de déçus après ce nouveau Comité de concertation qui a pour objectif de baisser les chiffres du Covid en Belgique.

Claudine , une auditrice originaire de Liège , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ces mesures, c’est de la poudre de perlimpinpin. La situation est très grave, les hôpitaux se remplissent de nouveau et le pass sanitaire est une honte. Qu’on arrête avec le CST et réinstaurons les gestes barrières, le port du masque partout, la désinfection des mains, etc. Il faut responsabiliser les gens. Le vaccin ne fait pas tout, il faut garder les gestes barrières."

Patricia de Jupille nous partage son point de vue : "Je trouve que les mesures prises sont légères. Cela ne sert pas à grand-chose tant qu’on n’oblige pas les gens à se faire vacciner. Sans la vaccination obligatoire, on ne s’en sortira jamais. Quand on est petit, on fait des vaccins et personne ne se pose la question. En tant qu’adulte, il faut prendre ses responsabilités et se faire vacciner. Tant que tout le monde n’est pas vacciné, on ne sortira pas de cette pandémie."