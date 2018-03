Claudine : " Je ne conçois pas qu'on laisse des enfants tomber malades "

À l’école communale primaire de Bois d’Haine, malgré les températures glaciales, les enfants doivent rester plus d’une heure à l’extérieur chaque midi. Les parents dénoncent cette situation, l’échevine de l’Enseignement trouve incroyable que les parents râlent.

Dans les journaux du groupe Sudpresse, des parents dénoncent la situation vécue par les enfants de l’école communale primaire de Bois d’Haine, dans la province de Hainaut. Chaque midi alors que les institutrices prennent leur pause de midi, les élèves doivent se rendre dans la cour de récréation alors surveillés par des accueillantes trop peu nombreuses pour laisser les élèves en classe et l’école ne dispose pas de local assez grand pour y mettre tous les enfants. Si les parents ne comprennent pas cette situation, l’échevine de l’Enseignement, interrogée à ce sujet, répond qu’elle trouve incroyable que les parents râlent sachant que les institutrices prennent déjà un peu de temps sur leur pause pour que les enfants mangent dans les classes. Par les températures actuelles, faut-il laisser les enfants enfermés au chaud ?

Par ces températures, faut-il laisser les enfants enfermés au chaud ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Claudine de Dour est une ancienne directrice d'école maternelle et primaire et, pour elle, il est hors de question de laisser les enfants dehors : " Il ne faut surtout pas les laisser dehors. Moi quand je suis entrée dans l'enseignement en tant qu'institutrice et que le temps était mauvais, je dînais avec mes élèves dans ma classe. Et, à l'époque, nous préparions nous-même les repas. Les institutrices pourraient quand même manger avec les enfants. Je ne comprends pas. Et je suis outrée que l'échevine soit d'accord avec elles ".

Pour Claudine, c'est trop dangereux pour la santé : " Je ne conçois pas qu'on puisse laisser des enfants tomber malades. En 40 ans de carrière, j'ai préparé les dînés pendant 20 ans et cela ne me dérangeait vraiment pas. En cas de mauvais temps, l'ancienne directrice venait nous chercher avec sa voiture. Quand nous arrivions à l'école et que des enfants venaient avec les chaussures mouillées, qu'ils n'avaient pas des bottes, on mettait les souliers sous le radiateur et puis nous dînions avec eux ".