Claude François a eu de nombreuses relations avec des mineures : l'aimez vous toujours autant ?

Du côté de Vilvoorde, Marie-Claire ne partage pas l'avis de Frédéric : "Je suis fan de Claude François. Cette situation me révolte, il est mort il y a 43 ans et il ne sait pas se défendre. J'ai vécu une partie de ma jeunesse avec ses chansons. Les filles qui se jetaient dans ses bras, c'est qu'elles le voulaient bien. Je trouve que, depuis les affaires "Balance ton porc", il y a beaucoup d'exagération, on accuse beaucoup de personnes. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est à chacun de voir et de se faire son avis. J'avais 24 ans quand il est mort mais, étant jeune à cette époque-là, je n'aurais jamais été me planter devant sa porte pendant des heures et des heures. Son attitude me déçoit mais j'aime toujours le chanteur".