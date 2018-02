Cinéma Pathé à Charleroi : Comment une porte de sortie de secours peut se retrouver bloquée ?

Dans un cinéma de Charleroi, une jeune femme est restée coincée dans un sas qui donnait sur une sortie de secours, mais la porte était verrouillée. Comment une porte de sortie de secours peut se retrouver bloquée ?

Heureusement, la présence de Louise dans ce sas n’était pas liée à une évacuation nécessaire mais elle s’était perdue en voulant prévenir un technicien d’un problème avec le film qu’elle était venue voir. En se déplaçant dans le complexe Pathé de Charleroi, elle se retrouve face à une issue de secours verrouillée, la porte derrière elle se claque… Elle est restée coincée 45 minutes, l’histoire est à lire dans les journaux du groupe Sudpresse. Comment une porte de sortie de secours peut se retrouver bloquée ?

Laurent Lomba, directeur d'exploitation du cinéma Pathé à Charleroi : "Les procédures d'ouverture du cinéma sont claires tous les jours; le responsable d'exploitation fait le tour de l'ensemble du bâtiment pour ouvrir l'ensemble des portes et portes de secours et d'évacuation du bâtiment. Alors ce qui s'est passé samedi, c'est qu'on a été confronté à une panne de la salle IMAX - salle qu'on a ouverte il y a une dizaine de jours - qui a justement pris le temps et l'attention de l'ensemble du personnel pour tenter de remettre les choses en ordre pendant que la procédure d'ouverture n'était pas encore terminée et donc une porte a été oubliée. C'est un mea culpa sur cette porte là. 100% de nos portes sont ouvertes sauf ce samedi-là où l'on s'est retrouvé à gérer un problème technique majeur qui fait que la procédure n'a pas été terminée dans les règles."

Si Laurent Lomba s'est bel et bien pris un paquet de pop-corn à la figure, il ne souhaite pas aller plus loin à propos de cette agression et comprend l'agressivité des personnes concernées : "Je ne vais pas polémiquer sur un incident qui n'a pas une importance majeure. Je pense que ces gens étaient paniqués par cette situation."

Enfin, concernant le problème initial que la jeune femme voulait dénoncer - le fait qu'il y avait du son mais pas d'image dans cette salle - le directeur d'exploitation du cinéma conclut: "Tous les spectateurs qui étaient dans la salle ont été remboursés ou ont été invités à se rendre à une séance ultérieure de leur choix."