Cindy : " Tout le monde prend de la cocaïne dans le milieu du montage de l'échafaudage "

Un médecin dénonce qu’à cause du stress au travail, les Belges consomment de plus en plus de médicaments ou drogues pour tenir le coup. Avez-vous vraiment besoin d’un petit remontant pour être efficace au travail ?

La situation est dénoncée par un médecin dans la DH ce matin. Si aucun chiffre n’existe en Belgique à ce sujet, on apprend qu’en France, 69% des travailleurs consomment des médicaments ou drogues pour tenir le coup au boulot. Le stress de perdre son emploi, de ne plus tenir le coup, ne pas être mis au placard pousse à consommer des psychostimulants, opioïdes, somnifères, calmants, caféine, cannabis ou même de la cocaïne. Pour rester efficace au travail, avez-vous vraiment besoin d’un petit remontant ?

Cindy de La Louvière nous explique que son compagnon monte les échafaudages et il n'a pas d'autres choix que de consommer de la drogue pour tenir le coup : " C’est tellement physique qu’il n’a pas le choix. C’est dehors et il passe son temps à monter et descendre… Il faut de la force aussi, c’est très physique. Il a beaucoup d’heures à faire et il travaille parfois le week-end aussi. "

Cindy révèle que la plupart des personnes qui travaillent dans le milieu du montage des échafaudages prennent de la cocaïne. " Mon mari avait essayé de ne fumer que le joint. À un moment les autres deviennent des surhommes ! Tu regardes l’autre qui est actif et toi... "

Cindy a soutenu son mari dans la démarche, " je peux comprendre la souffrance qu’il vit, il n’a pas le choix ! À part la cocaïne, je ne vois rien d’autre solution. Les solutions proposées dans la presse ne suffisent pas. Il n’a pas le temps de méditer. Donc c’est la cocaïne ou le joint ! "