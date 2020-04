Cindy de Hannut: "Je suis contre le traçage, c'est une atteinte à la vie privée!"

Être tracé pour contrôler la propagation du coronavirus, c’est une des pistes sur la table actuellement. Cela pourrait permettre d’intervenir directement auprès de personnes qui ont été en contact avec un malade. Le traçage sur votre téléphone, vous l’acceptez ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission..

"Il n'y a pas besoin d'avoir recours à la géolocalisation !" Cindy, une auditrice originaire de Hannut est intervenue sur notre antenne à ce sujet. Elle n'est pas du tout d'accord avec cette idée : "Moi, ça me dérange parce que c'est une atteinte à notre vie privée et c'est la bonne excuse du moment ! Et puis, en nous traçant par géolocalisation, comment vont-ils savoir si on vit avec des personnes qui ont le coronavirus si on ne fait pas de dépistage automatique?!" Je n'ai pas du tout confiance en l'État ! Cindy poursuit sans mâcher ses mots : "En plus de ça, comme je n'ai pas du tout confiance en l'État, qui nous dit qu'après cette période, il ne continuera pas à nous suivre ? Moi, je n'ai rien à me reprocher mais nous sommes gouverner par une bande d'incapables ! Cette technique n'a aucun sens surtout que le dépistage massif n'est pas mis en place. Il n'y a pas besoin de cette géolocalisation ; tout le monde n'a qu'à respecter le confinement."

"Je téléchargerais cette application si elle existait!" Direction Schaerbeek où Marc n'est pas du même avis : "Il faut quand même rester honnête ; au moment où on va partir en déconfinement, il va falloir ce type d'application pour savoir où on va et avec qui nous sommes en contact pour ne pas prendre le risque de vivre une deuxième vague de coronavirus avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et puis, on est déjà tracés donc avec cette application, on va juste rendre officiel ce qui est officieux. Moi, je téléchargerais directement cette application si elle existait."

"Il n'y a pas photo ; il faut tracer les gens !" Enfin Sébastien est intervenu depuis Thuin. Il accepte également cette idée de traçage : "Il n'y a pas photo, il faut l'accepter ; il faut prendre toutes les mesures possibles pour éradiquer ce virus ! Il faut expliquer aux gens que la liberté, c'est une chose mais à un moment donné, si on ne met rien en place, ce sera au cimetière qu'on ira les voir et là, il n'y aura pas besoin du traçage ! Je suis preneur de cette application pour ne pas contaminer les autres et tout le monde doit réagir comme ça. La vie privée, elle a bon dos ! Nous sommes en 2020, les gens veulent tout sans aucune contrainte !" Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et vous donnons RDV du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et la Une pour trois nouveaux débats.