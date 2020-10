Cindy de Champion : "Il faut reconfiner... Économiquement, il y a des solutions pour tout !"

Cindy "On reconfine et y'a des solutions pour tout" - © Tous droits réservés

"Le couvre-feu peut arranger les choses mais pas tout résoudre"

Cindy, une auditrice originaire de Champion, dans la province de Namur, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "À la maison, on vit en bulle c'est-à-dire notre foyer et personne d'autre n'entre dans la maison. Et malgré tout, mon plus jeune fils de 13 ans a eu le Covid-19 la semaine dernière et ça vient bien de l'école car nous avons tous été testés et le reste de la famille est négatif. Je pense que le couvre-feu peut arranger les choses mais pas tout résoudre parce que les jeunes sont malins et se rassembleront ailleurs... Ils se prennent pour des super-héros, ne portent pas le masque et croient qu'ils ne risquent qu'une petite grippe."

La seule solution pour résoudre le problème c'est un nouveau confinement !

Selon Cindy, "la seule solution pour résoudre le problème c'est un nouveau confinement ! Pour avoir une vie sociale, il y a plein de solutions, notamment grâce aux réseaux sociaux et je pense que tous les Belges peuvent le supporter et financièrement, le télétravail peut aider ! Moi je n'ai pas le choix, je suis infirmière donc je dois aller sur place soigner les gens. Mais franchement pour les autres, il y a moyen d'y arriver ! [...] Pour les restaurateurs, ils peuvent faire des plats à emporter et au moins, ils travaillent mais ne mettent personne en danger. Quant aux magasins, ils peuvent faire du commerce en ligne. Enfin, pour le secteur de la culture vous pouvez visiter un musée par internet, pareil pour les spectacles, ça se fait de façon virtuelle ! Il y a des solutions pour tout..."