Christopher de Rocourt à propos des vacances : "Je ne vais pas m'arrêter de vivre!"

L’Union européenne invite à rouvrir les frontières cet été pour permettre l’activité touristique. Si vous avez la possibilité d’aller dans un autre pays cet été, vous le ferez ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Nous devons faire notre immunité personnelle" Christopher s'est exprimé sur notre antenne depuis Rocourt ce matin : "S'il y a la possibilité de partir, je partirai quelles que soient les conditions. D'ailleurs, j'ai un voyage qui est prévu en Angleterre depuis quelques temps. Si le voyage est maintenu, je partirai avec grand plaisir et si j'ai l'occasion de repartir encore une fois que ce soit une semaine ou un mois, je le ferai aussi ! Nous devons faire notre immunité personnelle. Nous n'allons pas rester confinés en Belgique encore pendant un an. Je pense qu'il est grand temps de reprendre notre vie et de combattre le virus". On ne va quand même pas attendre que les experts se mettent d'accord Quand aux indications, Christopher ne sait plus à qui faire confiance : "Que vous écoutiez un expert ou l'autre, ils disent des choses totalement différentes. Aujourd'hui, nous ne savons plus qui croire, comment ce virus est arrivé ni comment le combattre. Nous n'allons pas attendre que tous les experts se mettent d'accord sur une chose pour qu'on puisse continuer à vivre... J'ai bien conscience que ce virus est vraiment dangereux, je peux comprendre que des personnes soient décédées et je suis désolé pour les familles, mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour un virus !"

"C'est de l'inconscience d'imaginer partir" En revanche, pour Jacqueline de Tournai, il devrait être hors de question de partir : "Je ne partirai pas, c'est de l'inconscience ! Les chiffres viennent à peine de diminuer, nous ne sommes même pas encore sûrs et les gens veulent déjà repartir en vacances. J'ai vécu 26 ans sans aller en vacances et je n'en suis pas morte. C'est de l'inconscience parce que ces gens qui vont partir, ils vont nous ramener le virus et nous serons peut-être à nouveau confinés à cause d'eux".

"Je veux retrouver les gens que j'aime" Enfin, Milena de Nivelles souhaiterait partir cet été : "Si c'est autorisé, je partirai parce que mon conjoint est Canadien et vit au Canada. Je fais les démarches pour le rejoindre car je ne suis plus avec lui depuis le mois de février. Mon vol a été annulé, je devais y aller fin mai mais je ne peux pas. Pour moi, c'est très difficile parce que je me retrouve seule ici, en Belgique. En plus de ça, je suis artiste professionnelle et la situation pour nous est très compliquée pour le moment. Émotionnellement, c'est très difficile". Je suis prête à rester en quarantaine à mon arrivée s'il le faut ! Milena est prête à tout pour rejoindre celui qu'elle aime et promet de respecter toutes les règles : "Si on ouvre les frontières, je prends un avion et j'y vais. En respectant les règles mais j'y vais ! Je suis prête à respecter tout ce qu'il faut, je suis seule, je ne vois pratiquement personne donc je suis prête à arriver au Canada, à rester en quarantaine et le rejoindre ensuite".