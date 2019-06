Christophe, victime de burn-out : "Un jour, quand j'étais au boulot, je suis monté sur le toit..."

Le père de famille belge, qui aurait mis fin à ses jours ainsi qu’à ceux de son épouse et son fils en Suisse, aurait redouté la reprise du boulot après un arrêt maladie. Le travail peut devenir à ce point horrible ?

C’est un véritable drame qui s’est déroulé en Suisse il y a quelques jours. Une famille d’expatriés belge a été retrouvée morte à son domicile. Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est le père de famille qui aurait tué son épouse et son fils avant de se donner la mort par prise de médicaments. La justice suisse fait actuellement authentifier une lettre dans laquelle il explique que la vie n’était plus possible, en faisant allusion à la reprise du travail dans une entreprise pharmaceutique après un arrêt maladie.

Le travail peut devenir à ce point horrible ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Christophe, un auditeur qui est intervenu sur notre antenne depuis Boussu, affirme que le travail peut être horrible... Il est actuellement en arrêt maladie et nous a fait part de son témoignage : "Pour faire court, je travaille dans une organisation internationale et depuis 2011, j'ai subi le harcèlement de la part d'un collègue en particulier... Et en plus de tout ça, comme j'étais quelqu'un qui adorait le boulot et bien j'avais trois boulots en même temps mais la hiérarchie, bien qu'au courant de l'ensemble des choses, n'a jamais bougé et je suis tombé en burn-out profond mais sans m'en rendre compte au départ... Résultat: c'est allé jusqu'à 75% de problèmes cognitifs ; pour quelqu'un qui écrivait des courriers et autre, je n'y arrivais même plus."

Un mal-être qui a mené Christophe à des envies suicidaires : "Un jour, quand j'étais au boulot, je suis monté sur le toit... Quand vous êtes en burn-out, vous ne ressentez plus rien donc effectivement, j'étais sur ce toit et j'ai failli sauter, moi qui ai pourtant le vertige et peur du vide mais je ne l'ai pas fait. Chez nous, dans notre boîte il y avait de belles affiches concernant le fait de dénoncer le harcèlement, pourtant, j'ai deux exemples flagrants : un médecin du travail qui vous dit que le burn-out n'existe pas et que vous devez revenir travailler pour être vendable. Et puis, autre exemple: au travail, tout le monde savait mais personne n'a jamais rien fait et pourtant le harceleur était connu depuis très longtemps. Lors de ma plainte, la seule chose qu'on m'a fait c'est me mettre un étage plus bas en m'obligeant à être le backup de mon harceleur et à travailler dans la même pièce. Donc il n'y a aucun accompagnement ! Dans cette boîte, quand quelqu'un se suicide, on dit que c'est dû à des soucis personnels. Alors que je peux vous assurer que dans ma vie, tout allait bien ! C'était seulement le boulot qui me rendait mal à ce point."