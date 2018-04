Christine : " Il donne le bâton pour se faire battre ! "

À l’occasion de la sortie de son livre, Yvan Mayeur est en interview dans La DH, La Libre, Moustique et L’Echo aujourd’hui… À propos des montants touchés au Samusocial, il déclare : " Quand on veut des professionnels, on les paie ".

L’ex-bourgmestre de Bruxelles est en interview dans plusieurs quotidiens ou magazines aujourd’hui alors que sort son livre " Citoyen de Bruxelles ". Nawal Bensalem de La DH s’est rendue chez lui pour cette rencontre où il parle de l’assassinat politique dont il a été victime, de sa période de reconstruction, son suivi psychologique encore en cours. Et dans l’Echo, il justifie les montants touchés au Samusocial en déclarant que " quand on veut des professionnels, on les paie ". Il ajoute : " J’ai touché 100.000€ bruts en 20 ans. Ça fait 5000€ bruts par an, de quoi parle-t-on ? ". Comme il le dit, il n’y a donc pas d’affaire Samusocial ?

Donc comme il le dit, il n’y a pas d’affaire Samusocial ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Christine d'Anderlues a travaillé au CPAS de Schaerbeek et pour elle, il y a bien une affaire du Samusocial : " Bien sûr qu'il y a une affaire. Ce sont toujours ceux qui sont les mieux payés qui se servent directement dans la caisse. À ce moment-là, Yvan Mayeur était encore le président du CPAS de Bruxelles. C'est un autre boulot mais, là, il touchait déjà un minimum de 5500 voire 5600 euros net par mois. Combien gagne une employée du CPAS ? 1500 euros. Alors, sa fonction à lui, elle était très bien payée. Je ne dis pas qu'il devait être bénévole mais en tout cas il n'avait pas à bénéficier de tous les avantages que le poste offrait. Et c'est lui qui dit qu'il a perçu cet argent sur 20 ans. Cela signifie que, de lui-même, il aurait accepté de travailler pendant 20 ans pour gagner 500 euros par mois. Il ne faut pas rire ! Il ne faut quand même pas être stupide non plus ! Qui va vouloir bosser pour 500 euros net par mois ? De nos jours, les gens les moins bien payés gagnent ce montant-là et ils voudraient bien en avoir plus alors il ne faut pas exagérer ".

Aujourd'hui, Christine estime que l'ex-bourgmestre n'a pas le droit de se défendre : " Il faut être réaliste et objectif et, lui, ne l'est pas. Il a le droit d'expliquer la situation et d'essayer de se défendre comme n'importe qui mais, il se sert du média comme il s'en plaint. En fait, il donne le bâton pour qu'on le tape et après il voudrait qu'on mette un morceau de chocolat avec..."