Christina : "Je ne voulais pas laisser partir mon bébé mort-né sans mettre un visage dans mon esprit"

Christina, une auditrice originaire de Mouscron, a raconté son histoire douloureuse sur notre antenne : "J'ai perdu mon bébé mort-né en 2003. Sur le moment, je n'ai pas pensé à faire des photos, j'étais juste dans ma douleur... Maintenant, je sais que l'hôpital a fait des photos, avec un polaroid, du corps sans vie de mon enfant. J'avais ce besoin parce que j'ai été endormie totalement pour qu'on l'enlève de mon corps, on va dire ça comme ça... Mais à mon réveil, je voulais rencontrer mon enfant, même mort ! je voulais le voir, il avait vécu dans mon ventre, je ne voulais pas le laisser partir sans mettre un visage dans mon esprit donc j'ai demandé qu'on me l'apporte et ils l'ont fait le soir-même et ma sœur a pris une photo de mon bébé dans mes bras... J'ai deux clichés de moi et mon enfant emballé comme si tout allait bien... Je n'ai pas eu le besoin de regarder ces photos pendant très longtemps mais elles existaient... Et c'était autre chose que ces clichés froids de l'hôpital. Je pense que c'est au cas par cas, chaque maman est différente, on vit notre douleur de façon individuelle mais ça a le mérite d'exister si la maman le désire et même si elle ne veut pas voir les photos tout de suite mais elle en aura peut-être un jour le besoin. Je pense que c'est nécessaire de le proposer aux mamans qui vivent ça. Maintenant, moi, mon bébé était à terme donc j'avais mon bébé dans les bras et ce n'était pas choquant ; ce bébé serait aujourd'hui mon fils ! Et je regarde rarement cette photo à part à la date anniversaire même après 16 ans. Il n'y a pas de mot pour une maman qui perd un enfant... Ces photos, ce n'est pas malsain, je décharge ma tristesse en la regardant et puis, la vie reprend son cours."

"Je trouve ça déplacé et morbide !"

Du côté de Charleroi, Christine trouve ça "déplacé et morbide ! Moi, j'ai perdu un enfant à l'âge de 7 mois et je n'ai pas voulu garder de photos... Je ne suis pas d'accord du tout avec ça ! C'est déjà tellement triste et dur à surmonter comme événement ! Et ça me choquerait qu'on me le propose... J'ai perdu deux frères et un petit garçon et je n'aurais jamais imaginé faire ça ! Je ne comprends vraiment pas l’intérêt."

Enfin, Laetitia, sage-femme à Mouscron, pense que le moindre souvenir est vraiment important pour les parents dans ce genre de situation : "La demande ne vient pas souvent des parents mais nous leur proposons et c'est très différent d'une personne à l'autre : certains sont contents, d'autres sont dans le déni parce que ça été trop brutal et ils préfèrent passer à autre chose. Maintenant, nous essayons de leur parler de l'association et des points positifs de ces photos. Ça donne une place à l'enfant qui a existé et qui a fait partie de la vie de ses parents et ça aide à faire son deuil par la suite. Et les photos sur le site de l'ASBL sont très respectueuses, ils utilisent du matériel et des vêtements adaptés pour éventuellement cacher quelque chose de moins "joli" sur l'enfant et ils proposent des photos réelles mais aussi retouchées, ce qui permet d'embellir le bébé. Et puis, chaque parent fait ce qu'il veut des photos qu'il reçoit."

