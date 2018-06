Christiane : " Koen Geens doit démissionner, le gouvernement c'est de la merde ! "

Après la tuerie de Liège commise par un détenu en congé pénitentiaire, Koen Geens, le ministre de la Justice, a pensé à démissionner avant de décider de finalement persévérer pour mieux faire.

Benjamin Herman, l’auteur de la tuerie à Liège, était en congé pénitentiaire malgré des retours tardifs lors de précédentes sorties et des fiches de signalement. Suite à cette affaire, Koen Geens, le ministre de la Justice, dit avoir songé durant deux jours, sans dormir, à démissionner pour finalement prendre la décision de ne pas faire ce pas de côté au nom de la tâche déjà accomplie comme on peut le lire dans L’Echo aujourd’hui et de persévérer pour mieux faire, c’est sa volonté avec le gouvernement.

À ce propos, Christiane, la grand-mère de Michaël Wilmet, tué par Benjamin Herman lundi soir à On dans la commune de Marche-en-Famenne : " J'attendais la démission de Koen Geens et de beaucoup d'autres aussi. Ce sont tous des gros fainéants, ils bouffent notre argent, ils nous rackettent. On a relâché le fameux Benjamin Herman, il a tué mon petit-fils avec 15 coups de marteau dans la tête. J'ai l'ai perdu moi. Il est venu à trois reprises à la maison mais mon petit-fils n'était pas là et à la quatrième, il lui a défoncé le crâne à coups de marteau. Quelles solutions en place ? Il n'y en a pas. On met aux détenus des bracelets électroniques mais ils font quand même ce qu'ils veulent quand ils sortent. Ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils rentrent et, lui, le fameux Benjamin Herman, il n'est pas rentré. Je l'ai connu petit ce gamin-là, j'ai 70 ans, je l'ai connu bébé. J'aurais jamais pensé ça de lui et maintenant on a lâché son frère qui fera pareil ! Il n'y a rien de positif dans la façon de Koen Geens de vouloir persévérer. Le gouvernement, c'est de la merde ! Ils nous volent, il y a des gens qui crèvent de faim, des gens qui n'ont pas de chauffage... Il faut une révolution Monsieur ! ".