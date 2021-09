Christiane, à propos de l’exclusion des chômeurs qui refusent un métier en pénurie : "le chômage, c’est souvent par fainéantise"

Pour Georges-Louis Bouchez, il faut exclure les chômeurs de longue durée qui refusent un métier en pénurie. Ce week-end, les échanges ont été tendus entre le président du MR et celui du PS à ce sujet , depuis une interview parue dans le journal Le Soir ce samedi. Le premier estime que quelqu’un au chômage depuis 2 ans doit accepter une formation ou un job qui n’est pas celui de ses rêves sinon c’est l’exclusion. Pour le second, il s’agirait de travail forcé, la solution pour lui est d’augmenter les salaires pour rendre le travail plus attractif.

Du côté de Lessines , Liliane nous partage son avis : "Il y a plus d’une centaine d’emplois en pénurie, alors si on propose une formation aux chômeurs, il y a probablement un job dans tout cela qui peut plaire. Mon fils ne trouvait pas sa voie et a arrêté l’école, il s’est mis aux formations et il a pu faire ce qu’il aimait : la mécanique. Ensuite, son patron l’a formé en électricité."

Le débat se termine à Sambreville, dans la province de Namur, avec Olivier : "Il y a près de 10 ans, j’ai perdu mon emploi. On m’a proposé une formation et j’ai changé d’orientation professionnelle. J’ai terminé la formation de chauffeur routier le 6 mai et je travaillais le 16 mai. Je n’avais pas du tout pensé à ce métier avant car je travaillais dans le privé pendant 17 ans et suite à une restructuration de la société et délocalisation à l’étranger, j’ai dû me reprendre en main. Je pense que si on augmentait les salaires, ça motiverait les chômeurs à trouver du travail. Des amis qui ne travaillent pas gagnent 1300 €/mois et d’autres qui travaillent gagnent 1500 €/mois, ça ne me semble pas logique."

