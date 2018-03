Christian : " La population va de plus en plus se tourner vers l'extrême droite ! "

Dans une interview, Bart De Wever a déclaré ceci : " Les juifs évitent les conflits, c’est la différence. Les musulmans revendiquent une place dans l’espace public (…) avec leurs signes de croyance extérieurs. C’est ce qui crée des tensions ".

Bart De Wever, le président de la N-VA, était en interview dans le journal flamand " De Morgen " ce dimanche. Durant cet entretien, il a déclaré entre autres ceci, je vous le lis intégralement : " Les juifs orthodoxes attachent aussi beaucoup d’importance aux signes extérieurs de la foi. Mais ils en acceptent les conséquences. Je n’ai encore jamais vu de juif orthodoxe à un guichet. Ils évitent les conflits. C’est la différence. Les musulmans revendiquent une place dans l’espace public, dans l’enseignement, avec leurs signes de croyance extérieurs. C’est ce qui crée des tensions ". Êtes-vous choqués par les propos de Bart De Wever ?

Est-ce que les propos de Bart De Wever vous choquent ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Christian de la Hulpe n'est pas choqué, ce matin, par les propos de Bart De Wever : " Je ne suis pas choqué et il n'a pas raison. C'est un dilemme. Les gens parlent de cette façon-là parce qu'on ne leur offre pas une solution aux problèmes. J'ai des amis musulmans et ils sont très bien. Malheureusement, il y a aussi des brebis galeuses. Bart De Wever devrait reprendre le même texte et faire des précisions. Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de personnes vont se tourner vers l'extrême droite parce qu'on ne veut pas mettre les points sur les "i", on ne veut pas résoudre les problèmes, on ne veut pas dire et on ne peut pas dire qu'il y en a. D'ailleurs, j'en ai discuté avec un ami musulman et il n'est pas choqué non plus par les propos de Bart De Wever mais, il voudrait effectivement qu'on spécifie que ça ne concerne pas toute la communauté. Il manque des détails. C'est un politicien de la N-VA et on sait très bien où il veut aller. Plus tard, cette stigmatisation sera tournée vers les francophones. On connait son système ".

Pour Christian, même s'il n'est pas choqué, Bart De Wever n'est pas loin de tenir des propos racistes : " Ces propos sont à la limite du racisme. Le problème c'est que, si on laisse la société comme elle est actuellement c'est-à-dire sans solution et sans pointer les problèmes, sans dire qu'il y en a et sans en parler, la population va devenir raciste. "