Christian, éleveur : "Les activistes auront tué plus de lapins que ce qu'ils en auront sauvés"

Des militants antispécistes ont exfiltré des lapins d’un élevage où ils étaient destinés à la consommation. C’est un vol ou un sauvetage ?

Depuis ce matin, vous en entendez parler sur VivaCité. En pleine nuit, des activistes cagoulés se sont introduits dans un élevage de lapins, munis de cartons pour exfiltrer les animaux - qui étaient destinés à la consommation - pour les placer dans des familles d’accueil. L’éleveur a porté plainte, la Fédération Avicole et Cunicole se dit choquée et précise que c’est la 5ème opération de ce type depuis le début de l’année.

Exfiltrer des lapins d’un élevage, c’est un vol ou un sauvetage ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Christian est l'éleveur dont les lapins ont été exfiltrés par des antispécistes. Il a accepté de témoigner sur notre antenne : "Ils disent qu'ils en ont volé une centaine mais d'après nos calculs, il y aurait plus de 300 lapins qui ont été capturés ! Or, ces lapins vont quand même mourir, fatalement... Et même plus vite parce qu'ils ne sont pas dans des conditions d'élevage et ne peuvent pas vivre dans des familles d'accueil. Et lors de leur passage, la nuit de samedi à dimanche, ils sont venus avec des lampes de poche et ça a créé un stress dans mon élevage - il y a plus de 5000 lapins dans mon élevage - et on dénombre déjà plus d'une centaine de lapins morts à cause de leur passage ! Et sanitairement, j'ai peur qu'à cause du fait qu'une vingtaine de personnes soit rentrée dans mon élevage, qu'une malade se déclare."