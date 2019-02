Christian d'Amay: " Pourquoi ne pas changer les églises en mosquées ? "

Chaque année, l’entretien des 2000 églises wallonnes coûte 27€ par habitant. Plusieurs partis politiques veulent mettre fin à ce système. Ça vous dérange de payer l’entretien des églises ?

Actuellement, les coûts d’entretien qui ne peuvent être pris en charge par une église elle-même sont obligatoirement payés par les communes car elles sont dépendantes de l’État. Cela représente parfois jusqu’à 3% des dépenses communales extraordinaires en fonction des travaux à effectuer. Dans La DH, on apprend ce matin que plusieurs partis ne veulent plus que cela coûte 27€ par habitant chaque année. Plusieurs pistes sont évoquées dont la fusion des églises actuellement au nombre de 2000 pour 262 communes, la destruction des édifices qui ne sont pas utilisés ou leur réaffectation. Est-ce que ça vous dérange de payer l’entretien des églises ?

Christian de Amay est catholique mais non pratiquant et il ne veut pas payer pour entretenir toutes les églises : " Il y a une défection des catholiques. Pour moi, il y a trop d’églises. Les églises sont peut-être jolies mais elles peuvent être réaffectées à autre chose ! Il ne faut surtout pas les détruire, il y des bâtiments qui sont le reflet d’une culture et ça fait partie du patrimoine. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers de détruire tout ce qui nous sert plus. Ça va peut-être faire hurler certaines personnes, mais pourquoi ne pas changer les églises en mosquées ? Ce n’est pas la première fois qu’on ferait ça ! Les autorités, par sécurité, demandent un contrôle sur les imams, sur l’islam. Qu’on reconnaisse la religion musulmane, au même titre que la religion catholique, en tant que religion nationale et qu’on permette à ces gens de pouvoir se réunir dans un coin sécurité sur lequel la commune et les autorités pourraient voir ce qui s’y passe. "