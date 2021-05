Christelle sur la réforme du rythme scolaire : "La décision doit être prise au niveau fédéral"

Direction la Provine du Brabant Wallon où on rejoint notre auditrice Christelle , située à Wavre : "Je ne suis pas là pour parler de la décision en tant que tel mais plutôt pour parler de la non-concertation avec la Flandre. Je ne comprends pas. Si je prends mon cas, je suis enseignante en Wallonie mais mes enfants vont dans une école en Flandre. Les enfants de mon conjoint, eux, sont en Wallonie. Est-ce qu’on peut m’expliquer comment faire pour nous organiser des moments en famille dans le cas de figure où cela serait une décision uniquement prise par la Fédération Wallonie-Bruxelles? Pour moi, la Flandre doit l’appliquer au même moment. La décision doit être prise au niveau fédéral, pas seulement en Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu’un point de vue organisationnel, […], c’est très compliqué. Par contre, sur le rythme scolaire, je suis d’accord. Ça peut en effet plus respecter le rythme des enfants ".

Enfin, nous nous rendons dans la Province de Liège pour rejoindre Nathalie de Huy qui conclut : "Cela ne m’arrange pas du tout. Je suis en situation de famille monoparentale. J’élève mes enfants en garde alternée. Je me retrouve avec trois semaines de congés en juillet que du coup, je ne vais plus pouvoir prendre à cause de ces changements. Je ne suis donc en train de me dire que je vais raboter ces semaines pour prendre la Toussaint ou Carnaval. Après cela, il me restera quoi durant les grandes vacances ? Mes enfants devront aussi rester seuls. Heureusement, ce sont des pré-ados mais je plains les parents qui ont des enfants en bas âge […]. Et puis, cela m’embête aussi de prendre mes congés à des moments où il ne fait pas bon comme à la Toussaint. Que vais-je faire durant ces vacances-là ?".

