Christelle : " Il faut un mois de stage dans un centre pour accidentés de la route "

Kimberley avait 19 ans, elle a perdu la vie dans un accident de voiture ce week-end à Dison. La conductrice qui a survécu était en état d’ébriété, mais moins que les autres filles dans la voiture selon ses déclarations. Que faut-il faire pour que le message sur l’alcool au volant passe ?

Samedi matin, juste après 6h, trois jeunes femmes âgées entre 18 et 20 ans, reviennent d’une soirée en région verviétoise quand la conductrice perd le contrôle de la voiture qui percute alors une maison avant de finir sa course en emboutissant plusieurs voitures stationnées. Une passagère assise à l’arrière a été gravement blessée, Kimberly est décédée, la conductrice - plus légèrement touchée mais en état de choc - a été interrogée par la police, elle a expliqué que les trois jeunes femmes avaient consommé de l’alcool, mais qu’elle était moins en état d’ébriété que les autres, raison pour laquelle elle a pris le volant… Que faut-il faire pour que le message sur l’alcool au volant passe ?

Christelle de Mouscron a plusieurs solutions : " Au niveau des tribunaux, il faut un retrait de permis à long terme surtout pour les jeunes. Il faut aussi les obliger à se rendre un mois dans un centre hospitalier et voir les gens qui se battent pour survivre et les familles en détresse suite à un accident de la route dû à l’alcool au volant. Il faut les sensibiliser et leur dire de soigner les victimes pendant un mois, voir comment les personnes sont après un accident de voiture dû à l’alcool au volant. Prendre conscience que le fait d’avoir bu a mis les gens dans un état végétatif ou grave. "

Il faudrait le faire avant de passer le permis de conduire pour que le déclic ait lieu : " À ce moment-là, ils auront une prise de conscience : " Je ne dois pas boire au volant parce que quand je vois l’état dans lequel sont les gens après… ". J’ai un fils de 21 qui va passer son permis de conduire et j’aimerais qu’on lui dise de faire un stage ou qu'il ait des cours de sensibilisation sur l’alcool au volant et les dégâts que ça peut faire. "

Les jeunes ne sont pas assez sensibilisés et " ils ont trop facilement le permis de conduire. J’ai été au tribunal pour un excès de vitesse. J’ai vu des personnes condamnées pour alcool au volant. Quand je vois ce qu’elles ont comme peine par rapport à un excès de vitesse, je trouve ça aberrant ! "