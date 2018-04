Christelle : " Ce n'est pas gérable, il n'y a pas de transport en commun ! "

La Febiac plaide pour l’instauration de la taxe kilométrique pour les voitures en lieu et place des taxes actuelles pour réduire de 10% le trafic en heure de pointe. Avec une taxe kilométrique est-ce que vous laisserez votre voiture à la maison ?

C’est à l’occasion de la publication des chiffres de Viapass concernant la taxe kilométrique sur les camions, qui a rapporté 676 millions d’euros en 2017, que la Febiac, la Fédération du secteur automobile, plaide pour l’instauration de cette même taxe kilométrique pour les voitures à la place de la taxe de circulation actuelle. Il y aurait un tarif variable selon le temps de parcours et l’endroit du déplacement avec pour but de diminuer de 5 à 10% le trafic en heure de pointe. Avec une taxe kilométrique, laisserez-vous votre voiture à la maison ?

Christelle de Gouvy roule 40.000 kilomètre par an : " On ne saurait pas laisser la voiture à la maison, nous habitons à la campagne. Nous avions deux véhicules et nous avons essayé d'en supprimer un. Au bout de trois ans, on a racheté un autre véhicule. Ce n’est pas gérable, il n’y a pas de transports en commun. Si je dois prendre les transports en commun pour aller travailler, je pars à 6h30 du matin et je rentre à 18h30 ! Aujourd’hui, je dois aller chez la kiné, je dois faire 30 km. Ici, je vais devoir payer parce qu’il n’y a pas de transports en commun ?! "

Même si la taxe kilométrique remplacerait les taxes actuelles et pour Christelle, c’est impossible que cela coûte moins cher : " Pour le moment on paye 600€ de taxes pour circuler. Même si on ne les paye plus, je suis sûre et certaine que ce n’est pas gérable. Non ! C'est juste pour une chose : faire du fric à L'Etat ! L’Etat ne fait qu’une chose : se mettre de l’argent dans les poches sur le dos des gens qui travaillent ! "