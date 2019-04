Chasser des braqueurs armés à coups de bâton ? Inadmissible selon Jacques !

À Liège, alors que Manuella était braquée dans son épicerie et visée par une arme, elle a fait fuir les braqueurs à coups de bâton. Chasser à coups de bâton, c’est la réaction idéale ?

Manuella qui tient une épicerie à Liège a dû faire face mercredi après-midi à deux braqueurs qui ont tenté de repartir avec la caisse. Ce matin, dans La Meuse Liège, elle explique avoir vu deux jeunes, visages masqués, entrer dans son magasin, l’un s’est approché d’elle pendant qu’un autre pointait une arme en sa direction. Elle ne sait pas si le fusil était réel ou factice, mais elle n’a pas hésité une seconde, elle a saisi le bâton qui avait été placé près de la caisse pour se défendre en cas d’agression et a fait fuir les deux cambrioleurs.

Chasser à coups de bâton, c’est la réaction idéale ? C'est la question qu'on vous posait dans "C'est vous qui le dites ce matin".

Jacques, un auditeur originaire de Laeken, est intervenu sur notre antenne pour nous raconter son histoire et nous donner son avis : "Ce genre de réaction est inadmissible ! Elle n'a pas conscience de ce que ça peut lui apporter par après ! Mon papa a fait la même chose : il avait un drive-in à Lodelinsart, il était impulsif, des gars ont débarqué armés, il a quitté son bureau et leur a lancé un fût de bière, le gars l'a vu et a baissé la tête... Mon père a repris un autre fût et l'a relancé et là, l'individu a tiré dans l'aine mais malheureusement, c'était une balle explosive donc mon papa eu les reins éclatés ! Par après, il a fait une insuffisance rénale et en est décédé moins de deux ans après cette agression... C'était un patron comme on n'en voit plus ; il travaillait de 6h du matin à 8h au soir avec un chiffre d'affaires de plus de 3 millions par an. Après ça, la boîte a fait faillite en à peine deux ans. C'est de l'inconscience totale ce qu'il a fait ! C'est pas pour les 25 000 euros qu'on va vous prendre, il y a des assurances pour ça ! Il faut laisser tomber et ne pas faire des trucs pareils ! Ça détruit des vies autour de vous ! Si on avait tiré sur cette jeune femme, c'est sa famille qu'aurait subi ! Ne faites pas ça..."