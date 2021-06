David , un auditeur originaire de Charleroi , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que la qualification de "quart-monde" est un peu exagérée même s’il y a une part de vérité. Sur les 20 dernières années, certaines choses ont changé, mais c’est surtout au niveau de l’aménagement de la ville basse. À l’époque, ce n’était pas le meilleur quartier de Charleroi. Lorsqu’on a construit le nouveau centre commercial, on en a profité pour rénover la voirie et le quartier s’est amélioré."

Le débat se termine également à Charleroi avec Paola : "Cela a été vrai, il y a très longtemps, mais il y a de la criminalité dans toutes les villes. On dénigre tout le temps Charleroi lorsqu’il y a un fait divers qui s’y passe, même lorsque c’est dans une ville en périphérie, on cite Charleroi. Ça m’agace et je défends ma ville qui évolue positivement. Je travaille dans le secteur du tourisme pour la Ville de Charleroi et je peux vous dire que ça bouge."

